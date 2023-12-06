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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬文君家族違法蓋「城堡」　民進黨：特權占地是國民黨DNA

▲▼民進黨發言人張志豪上午偕同南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒、南投縣議員沈夙崢召開記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨質疑馬文君蓋違法歐式豪宅。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委馬文君遭踢爆長期廉租700坪國有農地，蓋違法歐式豪宅近30年。對此，民進黨今（6）日質疑，請問為什麼國民黨的立委或立委候選人都喜歡圈地，都占地蓋豪華大莊園？可見違建占用國有土地就是國民黨的DNA，包括台中顏家、彰化謝家、新北汐止廖家、中和張家及花蓮傅家，共同點就是家族成員長期擔任民代隻手遮天，護航土地利益。

民進黨發言人張志豪上午偕同南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒、南投縣議員沈夙崢召開記者會。

張志豪表示，馬文君家的土地屬於國有財產署所有，是都市計畫區內的農業區，承租人就是馬文君的先生王俊國，現行租約記載從2018年7月租賃至2027年底，向國家承租9年的地，81年就占地違法蓋起馬家「城堡」，身為立委的馬文君知法犯法，在農業用地住豪宅長達30年。

張志豪指控，馬家30年長期廉租國有地，照目前申報地價每平方公尺659元，如依國產署申租國有地計算公式，馬文君享700坪森林莊園，每月繳給國產署的租金僅約6400餘元，囂張行徑儼然是南投暴「君」，請問馬文君，國有農地續約時是否有現勘？或是以立委職權施壓只以書面審查，以掩蓋不法？

蔡銘軒表示，從空照圖顯示，馬家莊園所在的國有農地在1990年仍是農地，隔年開始整地，1992年從草坪搖身一變，成為擁有寬闊草坪的典雅豪宅，與四周農地形成強烈對比，甚至這塊農業用地，每一階段就不停的擴增，有莊園、停車場、圍牆、警衛室，這些都不是農業所用，身為立委的馬文君根本知法犯法，利用民意代表職權來擴增自己家族利益。

沈夙崢指出，從2022年底的財產申報資料，馬文君與丈夫名下共有56筆土地、5筆建物，堪稱立院「地王」，夫婦存款總額超過千萬元，此外還有股票、保險等，但從馬文君的財產申報中，除了2019年申報埔里忠信段卻改為忠孝段，意圖躲避查核，甚至該土地從公開資料顯示有一筆抵押貸款，也沒有出現在財產申報中，涉及申報不實，是否馬文君又在隱藏著什麼秘密，呼籲馬文君出來說清楚、講明白。

對此，馬文君回應，土地合法承租，建物符合國產署「82721條款」，是存在逾30年、價值不到10萬元的木造老房子，根本不是豪宅，痛批又被抹黑操作。

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