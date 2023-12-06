賴清德林志潔科技後援會成立　賴清德：守護台灣才是守護中華民國

▲民進黨總統參選人賴清德、新竹市立委參選人林志潔「科技後援會」正式成立。（圖／林志潔競選辦公室提供，下同）

地方中心／新竹報導

民進黨總統參選人賴清德、新竹市立委參選人林志潔「科技後援會」昨（ 5）晚在新竹市正式成立，由聯電榮譽董事長曹興誠出任總會長，全場湧入超過千名科技業支持者。賴清德致詞時強調，只有台灣在，中華民國才會在，只有守護台灣，才是守護中華民國，他更多次重申「台灣的經濟，絕對不能走回依賴中國的老路」。

賴清德說，2016年台灣人選對了「蔡英文」，也走對了「信賴台灣」這條路，讓台灣成為世界的民主模範生、經濟的優等生，國際社會現在都希望跟台灣合作。

賴舉例，不管是美國、英國、加拿大、澳大利亞，這些國家和台灣的經貿關係都比以往更緊密，台灣已經不再被中國封鎖、打壓，「台灣，已經成為世界的台灣」。

▲賴清德承諾，未來在政治上維持現狀。

賴清德也承諾，未來在政治上維持現狀，國防上無論是軍事採購或國防自主，都足以保護自己的國家，經濟產業上，投資下一代科技創新，包括半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊「五大信賴產業」，立足台灣、佈局全球，行銷全世界，要有讓台灣經濟成為日不落國的雄心壯志，絕不走回依賴中國的老路。

賴清德進一步表示，新竹市立委參選人林志潔過去已經協助國家通過兩百項以上的法案，未來如果進入立法院，更能第一線推動科技政策，尤其目前中國有計劃性竊取各國專利，應該讓林志潔發揮關鍵角色進入立院，立出一套周延有效的法律，守護國家的科技產業。

▲賴清德認同新竹市立委參選人林志潔的努力。

針對對手侯友宜的兩岸政策主張接受「九二共識」，賴清德搬出蔣介石、蔣經國反諷。賴指出，當年「兩蔣」主張反攻大陸，至少還有志氣維持中華民國，但現在的國民黨，嘴巴說要守護中華民國，行動上卻接受九二共識、一個中國原則，甚至主張重啟服貿，對於守護中華民國根本是緣木求魚。