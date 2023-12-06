馬文君被爆住處蓋在國有農地上　李德維：她會給大家滿意的答案

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民立委馬文君被爆在南投埔里住處屬興建在國有農地上的違建，建物本身70餘坪，建築跟圍牆等設施卻無建照、雜項執照，而馬則表示依法承租，且一直繳納租金，至今已30餘年。對此，國民黨立委李德維今（6日）表示，該房子起碼存在超過30年，從馬文君的父親開始，就有類似的住宅；真金不怕火煉，大家可以到南投實地去看，相信馬文君會給大家滿意的答案。

《鏡週刊》報導，馬文君居住在埔里的莊園約700坪，建於國有農地，是違建農舍，建物本身70餘坪，建築跟圍牆等設施卻無建照、雜項執照，且2019年馬的財產申報中，再也看不到該農地。

馬文君受訪表示，這是在民國82年7月21日前既有建築物，已依《國產法》申請基地承租租令契約書在案，一直都有繳納租金，至今已30餘年。馬也說，該地是都市計畫內的農業區非耕地，建築物占地為40坪，大部分土地種植樹木及農作物，建築物為木造房屋，未重建跟擴建，30多年來未曾變動，價值已不足10萬元，連房屋稅都不用繳。

針對馬文君住處違建爭議，李德維6日受訪表示，據他了解，該房子起碼存在超過30年，他一、二十年前跑地方時就去過，從馬文君的父親開始，就有類似的住宅。李德維說，真金不怕火煉，大家可以到南投實地去看，相信馬文君會給大家滿意的答案。