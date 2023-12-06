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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「港湖翻轉機率高達90％！」　黃揚明列國會過半關鍵12選區

▲▼賴清德全國台北市競選總部成立大會，高嘉瑜致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃揚明認為，高嘉瑜爭取連任難度非常高。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選除了總統選舉外，立委選戰更是重中之重，關係到各黨國會布局。針對73個立委選區，媒體人黃揚明就列出12個關鍵選區，皆為當選人和第二名的得票差距僅在3%以內的選區；他也預估，「三姝激戰」的港湖區被翻轉的機率高達90％。

黃揚明4日在節目《嗆新聞》中整理了12個選區，其中，有8席是民進黨，國民黨有4席，將是未來國會過半的關鍵。其中，他分析，第十二名就是台北市第五選區（中正、萬華），這個選區有可能被第三勢力影響，第三勢力的消長可能就會影響藍綠的得票數，而這屆正式登記的參選人有10位，主要的有國民黨籍鍾小平、民進黨籍吳沛憶還有無黨籍的于美人，而現在民眾黨總統參選人柯文哲的陣營傾向支持于美人，關鍵還是在第三勢力分到的是親綠或親藍的票，他認為，翻轉機率大概五成。

再來，黃揚明指出，第十一名就是台北市第四選區（南港、內湖），民進黨參選人高嘉瑜和國民黨參選人李彥秀上次只差了約6700票，得票率差距僅2.68％；而這次除了李彥秀的復仇、高嘉瑜爭取連任，還多了台灣基進黨的吳欣岱，而吳欣岱去年選議員就拿了1萬多票，加上這次有不少深綠支持吳欣岱，因此，他認為，高嘉瑜這次競選連任難度非常高，翻轉機率可能高達90％。

黃揚明列出的關鍵選區依序為台北市第五選區（中正、萬華）、台北市第四選區（南港、內湖）、彰化縣第二選區（花壇、芬園）、新北市第八選區、桃園市第四選區、台中市第二選區（沙鹿、烏日、大陸、龍井、霧峰）、桃園市第五選區（平鎮、龍潭）、南投縣第二選區、台中市第五選區（北區、北屯區）、新竹縣第二選區、新北市第十二選區。

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