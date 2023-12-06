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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台開放萊豬福食卻仍未納IPEF　藍揭政府密件批蕭美琴對美太卑微

▲國民黨召開「蕭美琴是台灣戰貓？還是美國寵喵？」踢爆民進黨對美工作卑躬屈膝記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨召開「蕭美琴是台灣戰貓？還是美國寵喵？」踢爆民進黨對美工作卑躬屈膝記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（6）日召開「蕭美琴是台灣戰貓？還是美國寵喵？」踢爆民進黨對美工作卑躬屈膝記者會，台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧出席，透過政府文件的紀錄，發現美方都不理會台灣的訴求，但蕭美琴卻還卑躬屈膝，她真的有替台灣據理力爭嗎？徐巧芯也批，回顧開放萊豬的過程，面對美方的施壓，駐美代表處立即拋棄國人的食安，台灣民眾利益真的有放在優先嗎？

徐巧芯說，2022年4月18日民進黨副總統參選人蕭美琴、行政院政務委員、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與美國談判代表戴琪進行視訊會議，當時美國即將公布IPEF印太經貿框架，但台灣卻未被納入，這場會議由蕭美琴安排，過程卻避談印太經濟框架，經過查核後發現，蕭對美工作推展未如預期般順暢，讓外界以為台美關係史上最好，但實際上每次都打水漂。

徐巧芯引述政府文件，當中提到IPEF似乎沒有納入台灣，該問美方為何沒有納入；呼籲美方應展現領導力，讓台灣加入；可是文件也預期，戴琪只會「take note」不做說明。果不其然，戴琪稱目前台灣只達到餐廳試營運的程度，沒有達到可以加入的程度。

政府文件也提到，蕭美琴等人向美國表示，台灣內部認為開放萊豬與福食的政治代價，就是要協助台灣加入區域經濟整合，但如果沒辦法加入的話，則會讓台灣內部認為美國不支持台灣加入區域經濟整合。文件也指出，外界傳聞美國擔憂其他國家的反應，他們擔心台灣加入之後會惹怒中國，但其實這幾年台灣採行新南向政策，中國因素不該是問題。

徐巧芯批，透過政府文件的紀錄，發現美方都不理會我們的訴求，但蕭美琴卻還卑躬屈膝，她真的有替台灣據理力爭嗎？她續批，回顧開放萊豬的過程，面對美方的施壓，駐美代表處立即拋棄國人的食安，台灣民眾利益真的有放在優先嗎？而且開放之後，說好的加入區域經濟整合卻都落空，政府還持續吹泡泡，如今泡泡都破了，還裝作沒看到！每次都是大內宣，每次都是接受美方要求，但對方卻都不理不睬！

游淑慧說，從文件中發現台灣根本一廂情願、被動，但最後都沒有獲得美方的承諾，都已經承受開放萊豬、福食的政治代價，卻顯示美國不支持台灣，這是怎樣的卑微地位？蕭美琴講到這個地步，談判外交官居然用討拍的態度；不只如此，蕭還威脅美國，說會被中國認知作戰，「半拜託、半威脅，但最後仍未達成目的。」

游淑慧質疑，美方都已讀不回、沒有回應，當初萊豬公投時，行政院長蘇貞昌說反萊豬就是反美豬，還說若反美豬就無法加入CPTPP，但現在台灣都已經進口萊豬了，為何CPTPP都沒有正面回應，所有政治代價都白費了！游感嘆，民進黨從頭到尾大內宣，經濟部欺騙人民說還有加入CPTPP的機會，但實際上到底他們達到什麼外交成果，「蕭美琴就是一廂情願配合、一廂情願付出代價，然後什麼都沒得到！」

張斯綱提出五問：第一、萊豬是不是白吞了？請民進黨道歉，當初的開放沒有換到應有的位置，甚至連第一輪談判都沒有進入。第二、原來日本福食也是政治代價，原來美國也是日本福食的背後推手，接受之後，得到的原來都是一無所有。第三、相關訊息有沒有完整傳回台灣？還是只是報喜不報憂，讓人民空歡喜一場？第四、美國的路線靠得住嗎？第五、收到僑胞說，放棄美國國籍會有證明文件，請問蕭美琴可以出示文件嗎？

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