請辭中廣董座？趙少康稱不要拿橘子跟蘋果比　嗆公視年拿政府好多億

▲朱立倫、趙少康國民黨中央聖誕點燈。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公視與華視董事徐瑞希入列民眾黨下屆不分區立委參選人第17名，日前宣布辭去公視與華視董事，讓仍具中廣董事長身分的國民黨副總統參選人趙少康是否也該請辭備受關注。趙少康今（6）日晚間回應，自己會做明智決定，但這是橘子比蘋果，風馬牛不相及，「不要拿公視來跟我談，完全不同，我們沒有拿國家一毛錢，只是交稅而已，公視拿的全是國家的錢，一年好多億。」

趙少康身兼中廣董事長及總經理，前公視董事且是公視派駐在華視代表人徐瑞希被提名為民眾黨不分區立委名單，兩者皆有政媒結合疑慮。不過如今徐瑞希已請辭，趙少康則未請辭。

趙少康今晚與國民黨主席朱立倫出席國民黨中央聖誕點燈活動。被問到外界質疑不請辭中廣董事長，是否會比照徐瑞希？趙少康直言，公視董事受到公視法規定，中廣董事是受廣電法規定，公視的錢通通是納稅人的錢、是國家預算，公視法對於公視各種規定嚴格，但廣電法規範的因為是民間媒體，所有資本開銷都是民間的，政府沒出錢，性質完全不同。

趙少康強調，拿公視的董事比中廣董事，這是橘子比蘋果，風馬牛不相及，這是謬誤，「不要拿公視來跟我談，完全不同，我們沒有拿國家一毛錢，只是交稅而已，公視拿的全是國家的錢，一年好多億。」

對於趙少康涉及政媒結合，國家通訊傳播委員會（NCC）上週三11月29日發函請公視、華視、中廣說明如何公平報導。中廣已回函NCC表示，從未受到經營階層指示或干涉影響，且中廣董事長兼總經理趙少康已請假並指定董事陳聖一代理職務。