誤傷友軍！王鴻薇控潘孟安租「綠能」豪宅　同建案鄰居是馬文君前助理

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前指控，賴清德競選總部總幹事潘孟安居住在綠能董座名下豪宅，議員徐巧芯也爆料陸委會副主委梁文傑是潘鄰居，酸該大樓是新潮流社會宅。對此，立委參選人謝佩芬6日爆料，國民黨立委馬文君前助理，在同建案購買要價5250萬的房產，按照王鴻薇的標準，是不是也要檢驗馬文君助理、馬文君本人，跟建商、綠電業者的關係？

對於王鴻薇指控潘孟安入住「力能能源科技」董座名下豪宅，賴清德競選辦公室發言人陳世凱出示租賃契約及每月匯款單回應，潘目前與1名助理居住在萬華租屋處，3房1廳每月租金新台幣6萬多元，符合591網站顯示的周邊租金行情。

謝佩芬今也踢爆，國民黨立委馬文君前助理，在力麒御品購買要價5250萬的房產，並曾任傅崐萁、張顯耀等國會辦公室，為國民黨服務多年。謝質疑，王鴻薇將力麒御品的綠營住戶，打成跟綠電業者、建商掛勾才能入住。如果以一般國會助理的薪資，也能買下84坪、總價5000多萬的房子，那麼按照王鴻薇的標準，是不是也要檢驗馬文君助理、馬文君本人，跟建商、綠電業者的關係？

謝佩芬痛批，王鴻薇不好好關心自己的選區中山、北松山，卻跑到萬華「力麒御品」去直播。就像大直基泰鄰近樓房倒塌時，她一下管高雄漁港、一下數屏東停車場裡有幾輛車，就是沒聽到大直住戶陳情，「馬文君的700坪豪華農舍違建，王鴻薇沒看到。馬文君助理入住豪宅，王鴻薇也沒看到，卻天天影射抹黑住同一棟樓的民進黨有問題。」