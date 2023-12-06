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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸藍營「每天像打3劑葡萄糖興奮」　王世堅送暖柯文哲8字：不能投降

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-王世堅。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員、立委參選人王世堅。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，在近期公布的多份民調中，民眾黨「柯盈配」皆呈現下滑趨勢。對此，「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅5日則表示，柯文哲以民眾黨總統參選人身份選到底，是柯從政以來最有格調的決定，他要再送柯文哲八個字「可以戰死，不能投降」；而國民黨現在每天像打了三劑葡萄糖一樣興奮，但民眾對他們系統性的貪污早就心裡有數。

王世堅在節目《年代向錢看》中坦言，「我不同情柯文哲，倒是有點佩服他，我覺得他這次的決定，是他從政以來最有格調的決定。」因為柯文哲自己號召了白色力量，也說服了很多年輕朋友支持，他認為，這才是一個「男子漢大丈夫」的作為，為自己當初提的理想口號、白色力量支持者要負責到底，因此，柯文哲以民眾黨總統參選人的身份參選到底，「我覺得這個是對的。」

王世堅提到，誠如柯文哲在登記前，他隔空鼓勵柯文哲「輸贏無論氣魄仍在」，尤其現在剩下30幾天而已，柯文哲民調掉到15％左右，他要再送柯文哲八個字，「可以戰死，不能投降」，不要讓自己的基本盤潰散，所以柯文哲還是要有一些作為，在台灣民主史上留下一個標竿才對。

針對目前的總統選情，王世堅則表示，國民黨是百年貪腐、系統性的貪污，雖然現在看似民調「回魂」，每天像打了三劑葡萄糖一樣在興奮，「但是高興一下就好，事實上我們民眾早就心裡有數了。」

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