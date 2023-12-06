酸藍營「每天像打3劑葡萄糖興奮」　王世堅送暖柯文哲8字：不能投降

▲民進黨台北市議員、立委參選人王世堅。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，在近期公布的多份民調中，民眾黨「柯盈配」皆呈現下滑趨勢。對此，「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅5日則表示，柯文哲以民眾黨總統參選人身份選到底，是柯從政以來最有格調的決定，他要再送柯文哲八個字「可以戰死，不能投降」；而國民黨現在每天像打了三劑葡萄糖一樣興奮，但民眾對他們系統性的貪污早就心裡有數。

王世堅在節目《年代向錢看》中坦言，「我不同情柯文哲，倒是有點佩服他，我覺得他這次的決定，是他從政以來最有格調的決定。」因為柯文哲自己號召了白色力量，也說服了很多年輕朋友支持，他認為，這才是一個「男子漢大丈夫」的作為，為自己當初提的理想口號、白色力量支持者要負責到底，因此，柯文哲以民眾黨總統參選人的身份參選到底，「我覺得這個是對的。」

王世堅提到，誠如柯文哲在登記前，他隔空鼓勵柯文哲「輸贏無論氣魄仍在」，尤其現在剩下30幾天而已，柯文哲民調掉到15％左右，他要再送柯文哲八個字，「可以戰死，不能投降」，不要讓自己的基本盤潰散，所以柯文哲還是要有一些作為，在台灣民主史上留下一個標竿才對。

針對目前的總統選情，王世堅則表示，國民黨是百年貪腐、系統性的貪污，雖然現在看似民調「回魂」，每天像打了三劑葡萄糖一樣在興奮，「但是高興一下就好，事實上我們民眾早就心裡有數了。」