趙少康喊話郭台銘回黨別氣了！稱要怪就怪朱立倫　朱：不滿都怪我

▲朱立倫、趙少康國民黨中央聖誕點燈。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選戰進入白熱化，國民黨副總統參選人趙少康受訪時表示，國民黨還是需要鴻海創辦人郭台銘的力量，「其實郭台銘只要氣朱立倫一個人就好，不需要遷怒到整個國民黨「不需要怪侯、怪我或怪罪其他人，就怪朱立倫就好了」。趙今（6）日與朱立倫共同出席黨中央聖誕點燈活動，被問到這一題時，朱立倫淡定回應，「過程中有不滿的都怪我，就希望多幫忙侯友宜、趙少康啦！」

趙少康則說，郭台銘跟國民黨本來就是好朋友，「那就回來吧！為了中華民國大局回來吧！」

至於最近有些藍綠激戰的選區，傳出這些地方的小雞們希望能放寬禁柯令，趙少康說，輔選立委是黨中央權責，一切以黨中央規劃，個別立委可能有自己的狀況，但對個別區域有不同做法，以整體來說，厚彼薄此還是不好，舉例黨中央規定，可以幫蔡壁如站台，是因為那區國民黨沒有參選人，目前站台部分，不歡迎柯文哲但歡迎郭台銘。

朱立倫強調．國民黨還是照當初的協議，對於個別提名，以立委席次極大化為目標，不管台中盧秀燕市長，還是對其他立委，對蔡壁如委員也都有支持；但總統還是競爭關係，因此秉持原則就是立委可以相互支持，而國會極大化是國民黨的目標。