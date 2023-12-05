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侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬　與妻子共持有2筆土地、3建物

▲▼ 侯友宜里長侯援會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

中選會5日公布3組正副總統參選人的財產申報表，其中，國民黨總統參選人侯友宜存款為39,581,297.3元，無股票、虛擬資產、債權、債券、債務及事業投資，與妻子任美鈴共持有3筆儲蓄型壽險。

不動產部分，有2筆土地，分別是台北市中正區南海段一小段，所有權人為妻子任美鈴，嘉義鄉六腳鄉下雙溪段兩溪小段，所有權人為侯友宜；另有3筆建物（房屋及不動產），分別是台北市中正區南海段一小段（自用房屋）、新北市新莊區（未登記建物），所有權人皆為任美鈴，嘉義縣朴子市（未登記建物），所有權人為侯友宜；兩人皆無船舶、汽車（含大型重型機器腳踏車）、航空器。

侯友宜的現金（指新台幣、外幣之現金或旅行支票）申報總金額為零；存款（指新台幣、外幣之存款）為39,581,297.3元，總申報筆數15筆；股票總價額申報數為零；任美鈴則有1筆國泰世華債券，總價額為4,038,427元；基金受益憑證為零；珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產為零。

侯友宜共有1筆新光人壽新百齡終身壽險，任美鈴則有國泰人壽珍鑫福終身壽險、添采終身壽險；無虛擬資產、債權、債務、事業投資。

信託財產部分，侯友宜無銀行存款，固定資產有3筆土地總計3,251,945元；任美鈴銀行存款為13,950元，有6筆土地總計41,395,734元。

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