快訊／存款近8千萬！趙少康驚人身價曝光　17筆股票總價破3千萬

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數39天，中央選舉委員會今（5）日公告總統、副總統候選人財產申報。申報資料顯示，國民黨副總統候選人趙少康在台北市大安區、新北市金山區各有一棟房子，並背負房貸4710萬元；另有存款7973萬9572元、股票3342萬420元，名下並無車輛。

中選會公告財產申報資料顯示，趙少康於今年11月23日進行申報，當時國民黨尚未正式提名，而他早已有所準備。趙少康的財產包括：2018年10月透過買賣取得，在台北市大安區通化街六小段的兩筆地號，以及在2011年10月買賣取得，在新北市金山區的一筆地號；都登記在其妻子梁蕾名下。

為了大安區房產，趙少康妻子梁蕾名下背負4710萬元房屋貸款。此外，趙與妻子共申報10筆存款，總金額7973萬9572元。

投資方面，趙少康與妻子共申報17筆股票，趙自己名下為愛說話公司279999股、大聲公公司279999股票；其妻子名下則有，國巨1095股、英業達11031股、聯電735股、中鋼10632股、台塑8046股、統一5687股、東元368股、台玻455股、中石化1500股、台積電3000股、大面子公司219999股、包中公司219999股、飛碟公司499500股、翠盈公司3500股、兩大公司1449997股。

以股票的票面價額，翠盈公司每股1千元、其餘公司每股10元計算，上述17筆股票總價額共3342萬420元。除此之外，並沒有登記車輛。