蕭美琴批心中充滿仇恨　趙少康：批評民進黨是出於對台灣的愛

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴接受專訪時，被問到對國民黨副總統參選人趙少康的印象？蕭美琴說，「他好像每天都在罵人，沒有挑起一些衝突對立不行，心中充滿了仇恨。」趙少康今（5）日下午受訪，笑說自己心中沒有仇恨，心中是充滿著愛，「蕭美琴太不了解我了。」

趙少康說，蕭美琴解釋國籍解釋老半天，外面還有質疑，那顯然就是解釋不夠清楚，內政部出來講沒問題，但是內政部是民進黨政府的內政部，對於內政部的解釋，大家還是打問號，因此該有的證據都攤出來，讓大家眼見為真，以昭公信。

關於蕭美琴批趙少康心中充滿仇恨。趙少康則反問媒體，「你們看我像嗎？你們跟我這麼久了，我有仇恨嗎？我沒有仇恨，我不但沒有仇恨，我心中充滿著愛。我對這個社會的愛、對世界的愛、對環境的愛對我家狗狗的愛，我哪有什麼仇恨，蕭美琴太不了解我了。」

趙少康說自己跟蕭美琴都同樣當過立委，他提出多少案，兩岸關係條例、兩岸關係法、環境保護基本法、消費者保護法、菸害防制法還有許多跟民生有關的法律，財產申報法也是他提的，那都是基於對國家跟社會的愛跟關切才會提出這些，「心中一點仇恨都沒有，我仇恨誰呢？」

趙少康強調，民進黨是執政黨，他們批評執政黨很多地方要改進，不是仇恨，那還是基於對台灣的愛，如果民進黨真的做這麼好，繼續做，根本不需要他們出來，就是因為民進黨做不好，當然要評論、建議，這哪是仇恨，因此蕭美琴對仇恨的定義大錯特錯。