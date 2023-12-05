現實比謎片更恐怖！櫻花妹回家遭跟蹤　開門瞬間他硬闖猥褻

▲日本一名女子返家遭跟蹤，惡狼甚至闖入家門猥褻。（圖／示意圖）

圖文／鏡週刊

日本近期發生多件猥褻事件，而且現實狀況比謎片更恐怖！一名21歲男子田中志郎，涉嫌在今年8月尾隨一名陌生年輕女子回家，更趁女生在開門時，直接硬闖屋內並猥褻女生。田中在本月3日遭到警方逮捕，但令人驚訝的是，他本身還是一名「保育士」（具有擔任幼稚園教師的資格）。

據日本《Friday》雜誌報導，這起事件發生在今年8月7日深夜，年約20多歲的被害女子，當時正準備回到位在練馬區的住家，不過就在車站附近被田中看上，隨後田中一路尾隨女子回家，跟蹤了10多分鐘。接下來女子抵達住家，田中一直緊黏著她，因此順利通過門房管制系統，還和女子搭乘同一部電梯，而女子此時還未察覺到異狀。

之後女子走出電梯，並走到自己的門房準備開門，就在女子打開大門後，跟在後面的田中，突然趁機闖進屋裡，並開始對女子猥褻亂摸。女子不斷激烈掙扎抵抗，並高喊：「雅美蝶（不要啊）！」幾分鐘後，田中自行逃離現場。最後女子報警處理，本月3日練馬署警方將田中逮捕歸案，不過男子否認一部分犯行。男子供稱，他一開始是為了偷拍，才強行闖入女子家中，但他只有碰到衣服，否認曾對女子性猥褻。

▲田中志郎。（圖／翻自日本雅虎）

不過報導也指出，近期類似這種「強行闖屋、野外硬上」的恐怖狀況越來越多，例如在去年7月，一名30多歲上班族男子持刀跟蹤一名20多歲女子，一路從車站跟到女子回家。當女子返家打開大門時，這名男子同樣趁機闖入屋內，並用刀抵著女子威脅，讓嫌犯性騷女子得逞。另外一起則是發生在今年4月，一名20多歲女子遭到20多歲男模跟蹤尾隨，之後當女子走入一處偏僻巷弄時，男模突然從後方抱住她，並對女子亂摸猥褻。最後女子嚇到哭號，男模怕被別人發現，於是逃之夭夭。

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