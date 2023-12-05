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資深超商店員曝「奧客日常」　網笑：要讓孩子去打工磨練

台灣超商提供多樣化貼心服務，但也常見許多奧客的離譜行為。（示意圖，翻攝Google Maps）

▲台灣超商提供多樣化貼心服務，但也常見許多奧客的離譜行為。（示意圖，翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

台灣街角四處林立便利商店，24小時營業提供多樣化服務，不少人打趣超商店員要十八般武藝樣樣齊全，堪稱「神人級職業」。不過一名資深店員近日在網路抱怨各種奧客行為，讓許多網友看完驚呼「以後一定要讓小孩去超商打工，磨練他的心性」。

一名在超商工作17年的資深店員在「爆料公社」發文分享「奧客日常」，表示許多奧客一踏進超商就愛聲控方式點餐，直接告訴店員他們想要什麼，然後等著結帳；或者他們認為店員應該知道他們要什麼，所以只是用手勢指向商品，而不直接說出商品名稱。

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另外也有些客人像是「不識字」，明明活動標示「同商品買一送一」，但是他們卻拿了不同商品；或者詢問店員「超商可以泡泡麵嗎？」店員回應「可以，熱水機就在你後面」，但奧客卻要求店員親自操作，然後坐在用餐區等待店員端上泡麵。

更有些客人直接將超商當成自己的家，自行開啟冰箱拿飲料並在用餐區坐下，甚至順手拿報紙邊喝邊看。當店員友善提醒「我們店內商品未結帳不提供使用」時，客人卻回答「我又不是不結帳」；另外當客人發現超商沒有提供洗手間時，竟直接發飆指責「爛店沒提供廁所」。

零零總總奧客行徑令人傻眼，不少網友對店員深表同情，「真的是辛苦你了」、「奧客那麼多，真心佩服做服務業的」、「有些人對服務業完全缺乏同理心」、「我有朋友在超商工作，經常抱怨遇到一堆難搞的客人」；還有網友則佩服店員EQ，直呼「我以後一定要讓小孩去超商打工，讓他磨練心性」。

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