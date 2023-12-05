詭！日男搭郵輪「人間蒸發」行李留客房　監視器拍到最後身影

▲一名49歲男子搭乘渡輪後就此失蹤。（圖／IG／shinnihonkai_ferry）



記者王佩翊／編譯

日本一名男子登上從北海道出發前往福井的渡輪後，竟就此憑空消失，經過調查，當時他在渡輪上的房間上鎖，且行李都還留在屋內，因此海上保安廳初步懷疑，男子可能是不慎落海，目前已經出動巡視船與飛機在附近海域展開搜索。

根據《北陸放送》報導，失蹤的是來自長野縣的49歲男子，他2日晚間7時從北海道苫小牧東港登上由新日本海渡輪營運的「紫丁香花號」，該艘郵輪從北海道出發後，便往福井縣的敦賀港航行。

第8管區海上保安本部指出，男子4日被發現失蹤，然而直到4日凌晨12時，渡輪上的監視器都還曾拍到他的身影。當時渡輪則航行在石川縣羽咋市附近海域。

渡輪4日上午5時半抵達福井縣敦賀港，待乘客一一下船後，船員卻發現男子的客房上鎖，使用備份鑰匙開門後，則發現男子的行李都還遺留在客房內，渡輪公司懷疑男子可能沒有下船，因此隨即通報敦賀海上保安部。

海上保安部趕往現場後，並未在客房內搜出貴重物品或是遺書。渡輪公司指出，渡輪在抵達目的地後，並不會一一清點下船人數，因此男子也可能已經下船。

儘管如此，海上保安部仍懷疑男子可能是在渡輪航行期間不慎落海，因此派出巡視船與飛機搜索，5日也持續在石川縣羽咋市附近海域至福井縣敦賀港之間展開搜索任務。