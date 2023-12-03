2023台南河樂燈區聖誕點燈　黃偉哲：祝福台南平安幸福發展

▲台南市政府與基督教協進會，3日晚共同在河樂廣場舉辦「2023台南聖誕燈節運河河樂燈區聖誕園遊會暨點燈晚會」，由市長黃偉哲主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

幸福歡樂的聖誕佳節即將到來，台南市政府與基督教協進會，3日晚共同在河樂廣場舉辦「2023台南聖誕燈節運河河樂燈區聖誕園遊會暨點燈晚會」，由市長黃偉哲主持點燈儀式。

立委陳亭妃及市議員陳怡珍、許至椿、蔡筱薇、李啟維、沈震東，與台南市基督教協進會及眾教會牧者，一起攜手點亮主題聖誕樹，在經典聖誕詩歌頌讚聲中，讓民眾感受聖誕歡樂氛圍及領受聖誕節意義與祝福。

黃偉哲表示，聖誕燈節為台南市歲末重要盛事之一，璀璨耀眼的聖誕主題燈飾也吸引許多市民及外地訪客前來旅遊。他要祝福所有市民在溫馨的聖誕佳節中都能領受平安，也祝福台南未來的發展越來越好。

黃偉哲邀請市民及遊客在台南共度聖誕跨年佳節，感受台南豐盛甜蜜的城市氛圍。另外，明年將迎接2024台南400，眾所矚目的2024台灣燈會亦將於台南舉辦，市府準備許多精彩活動，誠摯歡迎大家呼朋引伴一起來參加。

遠從荷蘭來台的荷蘭美聲馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens），3日晚會也登場獻唱《哈利路亞》、《公主徹夜未眠》，悠揚的歌聲讓現場觀眾忘我陶醉，紛紛喊安可，讓興致高昂的馬丁現場加碼再來一首《you raise me up》，讓觀眾一飽耳福。

觀旅局進一步表示，2023台南聖誕燈節系列活動開跑，12月10日將舉辦新營文化中心暨綠川廊帶燈區聖誕點燈晚會，12月16日至17日在運河河樂燈區有「雪樂時光聖誕市集」，將邀集台南知名的手作好禮、胖卡餐車美食等品牌設攤，讓市民及遊客悠遊選逛；另外，12月24日聖誕夜也將再度集結台南市區及大新營區的教會和社區，於運河河樂燈區聖誕樹旁及新營文化中心廣場舉辦「望得福幸福報佳音」活動；有興趣民眾可至觀旅局官網《台南旅遊》以及交通局《運轉台南好交通》粉絲團查詢更多台南旅遊景點、活動及交通資訊。