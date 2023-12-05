嘉義大老林水樹嫁女兒「席開520桌」　20分鐘煙火秀直逼國慶

▲林水樹替長女辦歸寧宴，20分鐘高空煙火秀直逼國慶。（圖／翻攝自臉書社團／東石之美）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義東石「海線大老」林水樹地方實力雄厚，今年8月曾因民眾黨總統參選人柯文哲來訪，備受關注。如今林水樹嫁女兒，3日舉行歸寧宴，不僅為長女席開520桌，施放高空煙火，還請來藝人蔡小虎演唱，讓現場熱鬧非凡，地方人士齊聚，連鄉民都忍不住直呼「真的震撼，鄉下地方回家路上，車子很像塞在高速公路！」

港口宮廟埕廣場停車場3甲地3日晚間席開520桌，賓客絡繹不絕，現場座無虛席，辦桌菜吃龍蝦、紅蟳，龍膽石斑等12道菜，還有一道冰品，總計出動11名總鋪師。

另外，現場還準備了長達20分鐘的高空煙火秀，當一整排煙花在夜空中絢爛綻放，精彩程度堪比國慶煙火，加上人數眾多、身材高挑、面容姣好接待團，傳出整場婚宴花費高達千萬元。

▲現場席開520桌，賓客絡繹不絕，地方人士齊聚。（圖／翻攝自臉書社團／東石之美）

林水樹是漁會榮譽理事長，昔日被稱作縱貫線黑道教父，人脈雄厚，加上家族連任5次地方鄉長，政壇關係良好，不僅和親民黨主席宋楚瑜是近30年好友。今年8月，柯文哲特地南下拜訪，也引發外界熱議。

如今林水樹替長女舉辦歸寧宴，聲勢浩大，地方民代、議員也紛紛到場，排場驚人，足見地方實力。

▼林水樹（左3）與長女、女婿一同向台下賓客敬酒。（圖／翻攝自臉書粉專／藝彩燈光）

▼接待人員一字排開，畫面震撼。（圖／翻攝自臉書社團／東石之美）