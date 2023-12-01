快訊／懷疑與闆娘曖昧！海產店兄弟口角　弟持刀砍哥「左頸濺血」

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市西區八德路昨(11月30日)晚間7時29分許傳出砍人案，警方初步調查，洪姓男子因故與胞兄起口角，憤而持菜刀砍向哥哥，導致哥哥左頸受傷濺血。警方到場後立即拉起封鎖線，並協助將洪兄送醫。後續砍人的洪弟當場遭警方逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢偵辦。

▲洪男因故與哥哥發生爭吵，失控持刀砍向哥哥左頸。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方初步調查，洪姓兄弟倆都在該處海產店工作，昨夜兄弟倆因細故發生口角，弟弟因此情緒失控，暴怒持菜刀朝哥哥揮砍，導致哥哥左頸被劃開，當場濺血。警方獲報趕抵現場時，受傷的哥哥手摀著左頸，警方立即協助將其送往嘉義基督教醫院救治；同時也當場將嫌疑人洪弟逮捕，訊後移送嘉義地檢，後續也將請家防官介入處理，評估是否需申請保護令。

據鄰居透露，2人是同父異母的兄弟，相差了37歲，該家海產店老闆數個月前開店給洪兄(68歲)經營，哥哥擔心弟弟(31歲)生活狀況，因此接來弟弟一起開店生活，2人連住所都是老闆提供，不料哥哥卻發現弟弟與老闆娘走得太近，懷疑兩人關係曖昧，常常為此數落弟弟；昨夜2人又因此事發生爭執，弟弟一時情緒失控，不由分說又持刀砍向哥哥，行兇後相當淡定，見到警察還直言「人就是林北(我)砍的」，完全沒有行兇後的緊張情緒。

目擊鄰居指出，當時聽聞兄弟吵架聲響，走出來查看時，洪兄的左頸就已經中刀，「血幾乎是用噴的」。救護人員到場時，起初洪兄還有意識，但上救護車後，因失血過多意識逐漸模糊，幸及時到院搶救，現生命跡象穩定，住院觀察中。目前警方已經行兇的弟弟帶回，詳細案情、動機為何，還有待進一步釐清。

▼店內地面血跡斑斑。（圖／記者翁伊森翻攝）