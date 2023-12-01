收留同父異母弟…哥碎唸「行為不檢點」遭狂砍10刀　劃破動脈險死

▲嘉義一處海產店昨傳出砍人案。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市西區八德路昨(11月30日)晚間7時29分許傳出砍人血案，據了解，昨夜一對同父異母、年紀相差37歲的兄弟發生口角糾紛，68歲的洪姓哥哥認為31歲的弟弟行為不檢點，因此長期碎唸、盼能導正，昨夜洪兄又因故數落弟弟，弟弟因此情緒失控，持菜刀朝哥哥狂砍10多刀，其中一刀劃破左頸動脈，鮮血瞬間如泉般湧出，幸及時送醫撿回一命。

據鄰居透露，洪姓哥哥與海產店老闆交好，老闆因此在數個月前於該處開店，並交由洪兄掌廚經營，還提供居所給他；洪兄在接掌海產店後，因擔心年輕的弟弟在外生活不易，將他接來同住，並一同在海產店工作。

但弟弟搬過來後沒多久，哥哥就發現弟弟與闆娘走得太近，懷疑2人關係曖昧。哥哥認為老闆提供工作、住所，弟弟卻不避嫌，如此行為不檢點、也對老闆不厚道，因此時常為此數落弟弟，盼能將其導正。

昨夜兄弟2人又再度為此事發生口角，弟弟長期被碎唸，累積的不滿瞬間爆發，盛怒之下手持菜刀朝著哥哥猛力揮砍10多刀，導致哥哥臉部、頸部、胸前都有刀傷，其中一刀更劃破左頸動脈，鮮血當場噴濺而出。

鄰居發現情況不對後嚇得急忙報案，救護人員到場緊急將洪兄送往醫院搶救，雖然哥哥起初還有意識，但因失血過多，在救護車上即陷入昏迷，所幸及時送醫撿回一命，目前生命徵象穩定，仍住院觀察中。

警方趕抵現場後立即拉起封鎖線，並將行兇的洪弟逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢偵辦。後續也將請家防官介入處理，評估是否需申請保護令。

▼洪姓弟弟朝哥哥狂砍10多刀，遭警方逮捕帶回。（圖／記者翁伊森翻攝）