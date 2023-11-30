雞排油耗味害沒人光顧！嘉義咖啡店求償60萬　調稽查紀錄被打臉

▲嘉義一家咖啡店不滿隔壁雞排店油煙味太臭，提告求償60萬元。（圖／翻攝自Google Map）



記者黃資真／嘉義報導

嘉義一間咖啡店不滿隔壁雞排店因炸雞排的過程中，產生油耗臭味等，他們不得已花錢安裝排除臭味等設施，卻依舊無法阻擋味道入侵，提告求償包括客人不上門少賺到的錢共60萬元，但法官認定環保局10次稽查紀錄全都合格，判決咖啡店求償無據敗訴。

咖啡店主張，自2021年10月起，因隔壁雞排店油炸作業所產生的油耗臭味、臭掉的海產悶腐臭氣等，不斷飄來店裡，他們自費裝設物諸多防護、排除臭味的設施，仍無法阻止，提告求償加裝抽風機、門口監視錄影器、客人聞到臭味不來光顧的營業損失、中醫看診費、精神撫慰金等共60萬元，同時應禁止雞排店產生的臭氣侵入店內。

雞排店反駁稱，根據嘉義市政府環境保護局、衛生局歷次稽查紀錄，油品皆符合食品法規，且店面設有水洗設備，並以抽風機將油煙抽至2樓空中排放，否認氣味從自家傳出；縱認的確是油炸食物所產生，可店家已盡力清潔及阻擋油煙擴散之責任，請求駁回。

法官依據環保局的稽查記錄，曾有幾次派員前往稽查時，有聞到異味、油耗味，甚曾聞到一陣一陣悶臭及些許腐臭異味，惟未明確指稱異味來源為何，又考量該處位於嘉義市區，餐廳不只一、兩家，無法單憑2家店相鄰便以此認定臭味來自雞排店。

況且，雞排店於咖啡店主張臭味影響的日期前，已在炸爐上方加裝上吸式集氣設備，並透過管線將排風口設於屋頂上方，且在異味侵入處以塑膠布遮蓋縫隙，應有相當程度之隔絕；此外環保局前往稽查已10次，均未因逾管制標準而開罰，縱然有少部分油煙因空氣擴散作用而飄散臭味，依建物及當地區域現狀，其侵入亦應屬輕微，並未超越一般人社會生活所能容忍之範圍，判決咖啡店求償無據敗訴。可上訴。