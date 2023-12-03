聞著咖啡去旅行　阿里山推9條特色深度旅遊路線

▲農村水保署近年積極推廣咖啡產業，並結合嘉義縣政府等推出9條深度旅遊路線，讓遊客可以聞著咖啡去旅行。。（圖／農村水保署南投分署提供）



記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

農村水保署近年以咖啡主題輔導在地青年、產業及旅遊，而南投分署更以「聞著咖啡香去旅行」的主題，近日以咖啡職人帶路為主題，將咖啡體驗結合嘉義阿里山生態、產業特色及人文風貌，推出9條特色旅遊路線，讓遊客可以聞著咖啡香去旅行。

2023聞著咖啡香去旅行帶遊客體驗嘉義深度旅遊新玩法，將咖啡體驗結合嘉義阿里山生態、產業特色及人文風貌，規劃9條特色旅遊路線，內容豐富多元，包含結合阿里山生態景觀的悠閒慢活路線、融合鄒族文化體驗的阿里山路線、達人帶路的私房旅遊路線，並與租車業者搭配推出輕鬆出遊方案，可以搭乘高鐵或火車來到嘉義，取車自駕悠遊阿里山。

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農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手交通部觀光署阿里山國家風景區管理處及嘉義縣文化觀光局日前舉辦「2023聞著咖啡香去旅行」冬季旅遊行銷記者會。農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，水保署積極推廣台灣精品咖啡旅遊，今年於台北國際旅展首發推出五間台灣精品咖啡莊園行程上架皆已熱銷搶購一空，大獲好評。

觀光署阿里山管理處洪維新處長表示，自108年推動觀光圈政策以來，每年透過不同的推動主題打造三大觀光圈的亮點，今年度觀光圈計畫除推廣低碳永續旅遊外，還有創意料理品牌形塑及跨域深度遊程推廣，朝國際化及低碳永續化發展進行設計，持續推廣阿里山六大主題-茶、咖啡、鐵道、原民、生態及浪漫等觀光旅遊。