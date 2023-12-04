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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評價蕭美琴　吳欣盈稱「我臉書已PO過」：最了解美國的台灣人

記者袁茵／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈近期陷入國籍爭議，民進黨副總統參選人蕭美琴則被爆出，2002年才取得中華民國身分證，有「回復國籍」問題。蕭美琴4日透露自己對吳欣盈印象不差，熱衷於國際事務，而吳欣盈今則稱，自己曾在臉書上PO過，蕭美琴是「最了解美國的台灣人」，對對方非常尊敬。

▲▼吳欣盈出席社會福利及衛生環境委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣盈出席社會福利及衛生環境委員會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

吳欣盈4日上午赴立法院主持社福衛環委員會「人工生殖法案」審查會議，會後接受媒體訪問。針對蕭美琴稱，吳欣盈是對國際事務非常熱心的人，但對政治有些陌生，怎麼看對手的評價？吳欣盈回應，蕭是前輩，自己會盡努力把關心的議題，持續向外界溝通，並加把勁努力。

媒體追問，蕭美琴說過去互動時印象不錯，而吳欣盈對蕭美琴的印象為何？吳欣盈說，「我之前⋯again（再次），在我臉書上面都已經PO過了，就是最了解美國的台灣人，那對她非常尊敬，謝謝你們。」

另外，關於若年底舉辦副總統辯論會，該如何準備？吳欣盈認為，這部分就等到辯論時再說。媒體再問，無論有沒有辯論會，都會有一場政見發表會，目前對發表會有什麼準備？吳回應，此刻不方便透露，但在努力當中，謝謝關心。

蕭美琴4日上午陪同立委林靜儀掃街，被詢問能否能談談對手吳欣盈？蕭說，她在美國服務期間，吳欣盈曾經來過美國兩次，是因為吳對外交事務非常熱衷，因此兩人有機會短暫見面、認識。

蕭美琴稱讚吳欣盈說，當時對吳印象不壞，吳受過很好的教育，對國際事務很熱衷，「我也可以看得到，可能對政治來講，她是相對比較陌生一點，畢竟從政時間比較短，那未來的日子她會很辛苦」，雖然自己也很辛苦，但是自己經歷過千錘百鍊，已經身經百戰走過來了。

▲▼吳欣盈出席社會福利及衛生環境委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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