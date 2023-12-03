　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家修車行提供一部AB車以一天1700元，租給來修車的男子代步，男子日前半夜肚子餓，開著AB車違停超商買飯糰，警方巡邏路過，將車牌輸入小電腦，發現車牌顯示年籍1999年，但小客車外觀卻十分新，經調查確認為掛牌AB車，原車已報失竊，隨後更在車內搜出毒K他命，訊後依毒品罪及竊盜移送偵辦。

▲▼新北保大員警攔查到AB車，警方在車內搜出毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北保大員警攔查到AB車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（11月）23日凌晨3時許，25歲林姓男子半夜肚子餓，開車到板橋區四川路一段的超商買飯糰，將車違規停在門口；新北市保大員警巡邏行經，發現違停，立即將車牌輸入小電腦查訊，發現車籍顯示1999年，但車子外觀卻相當新穎，懷疑是貼牌的AB車，隨即上前攔查。

林男接受盤檢時表示，自己的車送到修車廠維修，車廠提供這部車，以一天1700元租給有需要代步的顧客，林男為了顯示清白當場打給修車廠，要求員工到場證明；22歲杜姓員工到場馬上提供「真正的車牌號碼」。

▼新北保大警方在車內搜出毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼新北保大員警攔查到AB車，警方在車內搜出毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

果不其然，這部車在8月已報失竊，原本車主的陳姓養子在這家修車廠修車，因為付不出22萬元修車費，又急需用錢，以30萬元把車子賣給修車廠，自己拿走8萬現金，但原車主57歲張女根本不知道養子已將車賣了。

張女面對陳姓養子不斷違規又不肯出面處理，只好將車報案失竊。林男雖然證明掛牌AB車與他無關，但員警在車內中央扶手處搜到裝有毒品K他命的鐵盒子，訊後仍依毒品罪及竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼新北保大員警攔查到AB車，警方在車內搜出毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北保大員警攔查到AB車，警方在車內搜出毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
快訊／徐若熙投出大巨蛋第一顆好球　首打席3球就飆三振全場歡呼
福斯「3款2024年式新車」台灣開賣
快訊／謝金燕現身大巨蛋演唱創歷史！　搭「姐姐」大紅鞋造型車繞
大巨蛋選手宣誓第一人　張景淯秀流利英文
「一柱擎天」痛起床！白領男約砲中鏢無感　醫傻眼：都流鼻涕了
快訊／韓國隊打線出爐　NC恐龍潛力強打扛4番

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫性侵堂妹丟2萬想包養！傳情趣內衣照喊「想看妳穿」　下場慘了

快訊／新北女騎士撞護欄「墜1.5米高水溝」　小腿骨折送醫

霧社水庫空拍驚現「海狗抬頭」　颱風掃進大量漂流木3個月撈不完

北宜公路3車連環撞！馬自達、奧迪車頭撞爛　1女受傷送醫

快訊／桃園新屋環保公司工廠大火！大量濃煙駭人

新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

國3電纜掉落連環撞1死　檢察官相驗：死者頭、胸、腹多處出血

高雄2機車街口互不讓撞成一團　17歲少年無照上路慘了

台3線過彎撞對向車亡！重機騎士是竹科工程師　轎車駕駛身體不適

千萬超跑小牛違停　花10分鐘就拖走！網友直呼「叫小賀」

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

人夫性侵堂妹丟2萬想包養！傳情趣內衣照喊「想看妳穿」　下場慘了

快訊／新北女騎士撞護欄「墜1.5米高水溝」　小腿骨折送醫

霧社水庫空拍驚現「海狗抬頭」　颱風掃進大量漂流木3個月撈不完

北宜公路3車連環撞！馬自達、奧迪車頭撞爛　1女受傷送醫

快訊／桃園新屋環保公司工廠大火！大量濃煙駭人

新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

國3電纜掉落連環撞1死　檢察官相驗：死者頭、胸、腹多處出血

高雄2機車街口互不讓撞成一團　17歲少年無照上路慘了

台3線過彎撞對向車亡！重機騎士是竹科工程師　轎車駕駛身體不適

千萬超跑小牛違停　花10分鐘就拖走！網友直呼「叫小賀」

徐若熙投出大巨蛋第一顆好球　首打席3球就飆三振全場歡呼

香民必收！聖誕限定「香氛禮盒」盤點　MFK冷杉蠟燭再回歸、NYRx浪花太夢幻

南霸天海神又陷墊底泥沼　主帥喬伊斯點出兩大致命傷

福斯「3款2024年式新車」台灣開賣　時尚小車到家庭7人座全都有

「2023石門水庫楓半馬」5500人起跑　日本姊妹市也派代表挑戰

全國中正盃冰球錦標賽展開決賽！台北銀色野獸逆轉封王

月薪67K被孝親費壓垮　女拿不出錢被媽冷眼：沒上繳就是不孝嗎

謝金燕登大巨蛋演唱創歷史　「姐姐」大紅鞋造型車繞場中華隊手機狂拍

中國對歐洲5國免簽　首日法國入境增幅最多

桃園市監護兒聖誕童樂會　期孩子們在愛的環境下成長

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

社會熱門新聞

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

壽山動物園野生幼崽獼猴跌落獅園　遭母獅咬死

國3電纜線垂落釀連續車禍　一家人赴喜宴1死5傷

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

萬華青山宮遶境打架　群眾推擠嗆：安娜？

台3線過彎撞對向車亡！重機騎士是竹科工程師

女友閨房激戰小三！軟爛毒犯全裸被逮

即／苗栗台3線三灣路段重機過彎撞對向車　騎士命危

無照少年撞死女騎士　金門大橋首例死亡車禍

即／桃園新屋環保公司工廠大火

更多熱門

相關新聞

千萬超跑違停　花10分鐘就拖走

千萬超跑違停　花10分鐘就拖走

新北市板橋區廣和路上，有一輛價值超過1600萬的藍寶堅尼紅線違停，警方拖吊車巡邏經過，立即拍照蒐證後，在超跑後輪架設輔助輪，不到10分鐘就將車拖離現場。拖吊過程中，民眾發現拍下影片，並貼上網路，網友直呼拖吊司機「叫小賀」，車身貼地的超跑小牛也直接拖。

無照少年撞死女騎士　金門大橋首例死亡車禍

無照少年撞死女騎士　金門大橋首例死亡車禍

艋舺青山宮遶境信徒爆推擠　優勢警力隔開

艋舺青山宮遶境信徒爆推擠　優勢警力隔開

遭違停擋道又被逆向騎士嗆聲！駕駛怒PO網

遭違停擋道又被逆向騎士嗆聲！駕駛怒PO網

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

關鍵字：

新北市保大攔檢AB車修車廠竊盜毒品影音

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

壽山動物園野生幼崽獼猴跌落獅園　遭母獅咬死

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面