新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家修車行提供一部AB車以一天1700元，租給來修車的男子代步，男子日前半夜肚子餓，開著AB車違停超商買飯糰，警方巡邏路過，將車牌輸入小電腦，發現車牌顯示年籍1999年，但小客車外觀卻十分新，經調查確認為掛牌AB車，原車已報失竊，隨後更在車內搜出毒K他命，訊後依毒品罪及竊盜移送偵辦。

▲新北保大員警攔查到AB車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（11月）23日凌晨3時許，25歲林姓男子半夜肚子餓，開車到板橋區四川路一段的超商買飯糰，將車違規停在門口；新北市保大員警巡邏行經，發現違停，立即將車牌輸入小電腦查訊，發現車籍顯示1999年，但車子外觀卻相當新穎，懷疑是貼牌的AB車，隨即上前攔查。

林男接受盤檢時表示，自己的車送到修車廠維修，車廠提供這部車，以一天1700元租給有需要代步的顧客，林男為了顯示清白當場打給修車廠，要求員工到場證明；22歲杜姓員工到場馬上提供「真正的車牌號碼」。

▼新北保大警方在車內搜出毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

果不其然，這部車在8月已報失竊，原本車主的陳姓養子在這家修車廠修車，因為付不出22萬元修車費，又急需用錢，以30萬元把車子賣給修車廠，自己拿走8萬現金，但原車主57歲張女根本不知道養子已將車賣了。

張女面對陳姓養子不斷違規又不肯出面處理，只好將車報案失竊。林男雖然證明掛牌AB車與他無關，但員警在車內中央扶手處搜到裝有毒品K他命的鐵盒子，訊後仍依毒品罪及竊盜罪移送新北地檢署偵辦。