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社會 社會焦點 保障人權

高雄2機車街口互不讓撞成一團　17歲少年無照上路慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名孫姓女騎士（55歲）今天(3日)上午騎車載著張姓丈夫出門，行經三民區一處無號誌的街口，與另一名李姓男騎士發生擦撞，導致3人擦挫傷送醫。警方後續查出，李男年僅17歲，是無照騎車，初步研判車禍主因，是李男未禮讓右方車輛先行。

▲▼孫姓女騎士今早騎車載丈夫出門，行經三民區一處無號誌街口時，與無照騎車的17歲李姓少年，發生擦撞事故，所幸3人只受到擦挫傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲孫姓女騎士今早騎車載丈夫出門，行經三民區一處無號誌街口時，與無照騎車的17歲李姓少年，發生擦撞事故，所幸3人只受到擦挫傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，今天上午9時31分許，三民區立志仁街與士良街口發生一起交通事故，經員警到場了解，李姓男騎士沿立志街東往西騎乘，與沿士良街北往南方向之孫姓女騎士發生擦撞。救護人員獲報到場，將李男、孫女及她的丈夫張男共3人，送醫治療，所幸傷勢均為身體多處擦挫傷。

▲▼孫姓女騎士今早騎車載丈夫出門，行經三民區一處無號誌街口時，與無照騎車的17歲李姓少年，發生擦撞事故，所幸3人只受到擦挫傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，雙方均無酒駕，初步研判李男為左方車未禮讓右方車先行(違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第9款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰)肇責，但2車行經無號誌路口皆未減速(違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第15款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰)，也是造成車禍的原因。

另外警方還查出，李男年僅17歲，是無照騎車，違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款(可處新臺幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛)，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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