千萬超跑小牛違停　花10分鐘就拖走！網友直呼「叫小賀」

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區廣和路上，有一輛價值超過1600萬的藍寶堅尼紅線違停，警方拖吊車巡邏經過，立即拍照蒐證後，在超跑後輪架設輔助輪，不到10分鐘就將車拖離現場。拖吊過程中，民眾發現拍下影片，並貼上網路，網友直呼拖吊司機「叫小賀」，車身貼地的超跑小牛也直接拖。

▲拖吊車司機將超跑前輪架高，將拖吊架插入後拖離現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天（2日）下午4時許，一輛灰色的藍寶堅尼紅線違停在板橋廣和路70號前，警員隨同拖吊車巡邏經過，發現該車違停，下車查看發現超跑車上無人，警員立即指揮拖吊車逕行拖吊，不到10分鐘，拖吊車司機就裝好輔助輪，並將前車輪架高，隨後插入拖吊車架將車拖離。

▲新北板橋廣和路有輛超跑違停，不到10分鐘就遭拖吊車拖離。（圖／記者陸運陞翻攝）

據悉，違規停車的藍寶堅尼（Huracan EVO Spyder V10），新車價超過1600萬，拖吊全部過程都被民眾拍下，而遭拖吊的超跑車主，不到3小時就到拖吊場領回車輛，警方表示，違規停車罰單800元，以及拖吊移置費880元，因車輛停放不到3小時，不須繳納保管費。

▲警方花不到10分鐘，就將價值1600萬的違停藍寶堅尼拖吊。（圖／記者陸運陞翻攝）