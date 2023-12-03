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奇蹟！3寶媽車禍昏迷5年甦醒　到球場幫18歲小兒子加油

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一名母親2017年發生嚴重車禍，在昏迷將近5年之後在2022年奇蹟似甦醒，今年10月更出現在球場場邊，為她的18歲兒子加油打氣。

紐約郵報報導，41歲女子弗萊薇倫（Jennifer Flewellen）是3名孩子的母親，也鼓勵孩子們參加體育活動，總是站在場邊大聲加油，擔任最盡責的啦啦隊長，甚至被孩子們說，她的音量比教練都還要大聲。但就在2017年9月，她發生車禍撞上電線桿，被發現時早已不省人事，就這樣昏迷長達4年11個月。

弗萊薇倫的母親米恩絲（Peggy Means）透露，家人們當時被告知弗萊薇倫腦部受損，有缺氧的狀況，可能永遠不會醒來。

在這段期間，弗萊薇倫錯過大兒子與二兒子的畢業球賽，但身為人母的她似乎沒有放棄，在昏迷4年11個月之後，她在2022年奇蹟般甦醒，且事後恢復的狀況不錯。到了今年7月，弗萊薇倫搬回家裡住。今年10月20日這天，弗萊薇倫又一次給了整個社區驚喜，因為她來到球場場邊，幫她的18歲小兒子加油，這也是她昏迷醒來之後的第15個月。

友人Cassie Lee直說，弗萊薇倫能到球場幫小兒子加油，簡直就是奇蹟。米恩絲如今已經退休，天天陪在弗萊薇倫身邊，最終目標是協助弗萊薇倫重拾行走能力。

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