7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

▲ 菲律賓地震小7狂搖，店員倉皇逃命。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓南部2日晚間發生規模7.6地震，一度引發海嘯威脅，還伴隨數十起餘震。當地網友上傳災情畫面，可見地震當下一家7-11劇烈搖晃，貨架上的商品紛紛掉落，店員也倉皇逃命，最後整家店陷入黑暗。

JUST IN: Another footage shows 7/11 employees as they rush outside as the earthquake hits.



This was captured in Surigao Del Sur in Mindanao.



This ain’t just a normal earthquake.

What in the world is happening.#EarthquakePH #earthquake #Philippines pic.twitter.com/NWkQuY6PEv — Derick D (@jeazous) December 2, 2023

社群媒體上曝光的畫面顯示，南蘇瑞高省（Surigao Del Sur Province）一家7-11在2日晚間發生地震時，先是從天花板上懸吊的傳單開始搖晃，接著貨架明顯開始晃動，零食、飲料紛紛掉落在地，一旁堆疊起來的大罐裝飲料更是如骨牌般倒塌，四處傳來碰撞聲。至少3名穿著制服的店員匆忙向外移動，一名女店員邊跑邊用手護住頭部，且影片最後發生停電，店內一片漆黑。

根據美國地質調查局，這起地震發生於當地2日晚間10時37分，震央位於菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）南蘇瑞高省希納特萬（Hinatuan）東北方約21公里處，震源深度32公里。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）在地震發生後警告，「預計將發生毀滅性海嘯及危及生命的浪高」，高出一般潮汐逾1公尺的波浪料將衝擊海岸，呼籲南蘇瑞高省及東納卯省（Davao Oriental）迅速向高處或內陸撤離，目前警報已經解除，未傳出重大傷亡報告。