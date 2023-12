7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

▲ 菲律賓地震小7狂搖,店員倉皇逃命。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓南部2日晚間發生規模7.6地震,一度引發海嘯威脅,還伴隨數十起餘震。當地網友上傳災情畫面,可見地震當下一家7-11劇烈搖晃,貨架上的商品紛紛掉落,店員也倉皇逃命,最後整家店陷入黑暗。

JUST IN: Another footage shows 7/11 employees as they rush outside as the earthquake hits.



This was captured in Surigao Del Sur in Mindanao.



This ain’t just a normal earthquake.

What in the world is happening.#EarthquakePH #earthquake #Philippines pic.twitter.com/NWkQuY6PEv