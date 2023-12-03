　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

▲▼ 菲律賓地震小7狂搖，店員倉皇逃命。（圖／翻攝自X）

▲ 菲律賓地震小7狂搖，店員倉皇逃命。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓南部2日晚間發生規模7.6地震，一度引發海嘯威脅，還伴隨數十起餘震。當地網友上傳災情畫面，可見地震當下一家7-11劇烈搖晃，貨架上的商品紛紛掉落，店員也倉皇逃命，最後整家店陷入黑暗。

社群媒體上曝光的畫面顯示，南蘇瑞高省（Surigao Del Sur Province）一家7-11在2日晚間發生地震時，先是從天花板上懸吊的傳單開始搖晃，接著貨架明顯開始晃動，零食、飲料紛紛掉落在地，一旁堆疊起來的大罐裝飲料更是如骨牌般倒塌，四處傳來碰撞聲。至少3名穿著制服的店員匆忙向外移動，一名女店員邊跑邊用手護住頭部，且影片最後發生停電，店內一片漆黑。

根據美國地質調查局，這起地震發生於當地2日晚間10時37分，震央位於菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）南蘇瑞高省希納特萬（Hinatuan）東北方約21公里處，震源深度32公里。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）在地震發生後警告，「預計將發生毀滅性海嘯及危及生命的浪高」，高出一般潮汐逾1公尺的波浪料將衝擊海岸，呼籲南蘇瑞高省及東納卯省（Davao Oriental）迅速向高處或內陸撤離，目前警報已經解除，未傳出重大傷亡報告。

►菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地
►菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震
►菲律賓7.6強震影片曝！　居民打赤膊夜逃街頭避難

ET快訊
立委參選人遭埋伏！　3人圍毆痛扁
台灣獼猴遭獅子撲殺！　活活被咬死
「3500公尺以上高山」明有望降雪！
快訊／徐若熙先發抗韓！　台北大巨蛋歷史首戰今開打
女神主播「要嫁大谷翔平」瘋傳！　超黑假面被挖
李東健親弟遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子
Ricky爆「劈腿女網紅」私密片瘋傳！　未婚妻遭施暴昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

南北韓展開「間諜衛星」競賽！　朝官媒：已開始履行軍情任務

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地

快訊／菲律賓南部大學體育館爆炸　至少4死42傷

德國暴雪「慕尼黑760航班」取消！　停機坪一片白畫面曝

小飛機撞樹墜毀4死！　巴拉圭執政黨國會議員罹難

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

國3中寮隧道「13車連環撞」　現場畫面曝！4人受傷送醫

秘魯礦場遇襲9死15傷　武裝分子使用炸藥闖入挾持4人

南北韓展開「間諜衛星」競賽！　朝官媒：已開始履行軍情任務

上床前「吃根香蕉」睡得更香甜！　專家盤點8大食物超助眠

正妹參加公司派對後消失　離奇陳屍豪華大樓垃圾桶

7.6強震狂晃！菲律賓小7「商品掉一地」燈光全滅　店員忙奔逃

163歲「活木乃伊」影片瘋傳　泰高僧修練肉身菩薩？孫女親揭真相

菲律賓強震「日本也有海嘯」！4萬人小鎮一度斷電　居民急逃高地

快訊／菲律賓南部大學體育館爆炸　至少4死42傷

德國暴雪「慕尼黑760航班」取消！　停機坪一片白畫面曝

小飛機撞樹墜毀4死！　巴拉圭執政黨國會議員罹難

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

謝依霖認罹患憂鬱症「身心全麻掉」！　淚提精神病母：家裡不能再添病號

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

米可白下場PK輸了牽拖「做假」　奔中南部見粉絲人潮擠爆

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

中信兄弟想挖陳俊秀　樂天開3年超過3千萬大約留人

星．變美／40歲陳妍希少女肌秘訣公開：礦泉水洗臉、隨身攜帶蒸臉器

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

國際熱門新聞

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

即／菲律賓規模7.6地震　日本發海嘯警報

已400人死於自拍！20歲初女性最多

巨蟒獵捕負鼠畫面曝！含住整顆頭釣魚式上拉

iPhone 16「8項爆料」流出

巴黎驚爆街頭砍人！遊客遇襲已1死1傷

泰163歲「活木乃伊」影瘋傳！孫女揭真相

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

男教師校內遭劫持！綁匪逼：跟我女兒結婚

哪國女性胸部最大　最新排行出爐

大馬檳城機場塞爆　遊客入境等4小時

更多熱門

相關新聞

泰163歲「活木乃伊」影瘋傳！孫女揭真相

泰163歲「活木乃伊」影瘋傳！孫女揭真相

一段聲稱是163歲泰國高僧為了修練成「肉身菩薩」的不死之身而進行自我木乃伊化的影片在網路上流傳，只見影片中一名骨瘦如柴的老人躺在病床上。事後他的孫女卻氣得出來駁斥謠言指出，自己的祖父只有109歲，並非高僧，也從未進行過自我木乃伊化，只是一名普通人瑞。不過孫女也在2022年於TikTok表示，祖父已於同年3月離開人世。

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

菲律賓強震　日本也觀測到海嘯

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

菲律賓南部大學爆炸　至少4死42傷

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

菲律賓數十起餘震強襲　規模最大逾6.2極淺地震

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

關鍵字：

菲律賓地震東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

陳俊秀與兄弟見面　可望宣布加盟

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面