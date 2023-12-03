今晚「全台有雨」　變天溼答答

▲全台將變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（3日）晚間到周一鋒面在台灣附近醞釀並快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦偶有零星飄雨的機率。

中央氣象署指出，今天東北季風逐漸減弱，但各地早晚仍涼，迎風面水氣較多，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲；溫度方面，北部及宜蘭高溫約20到23度，中部及花東24至27度，南部則可達28、29度左右，各地低溫約16至20度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天東北季風略減弱，水氣仍多，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提醒，今晚至周一鋒面在台灣附近醞釀（鋒生過程），並快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦偶有零星飄雨的機率；周二鋒面遠離，各地天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨的機率。



吳德榮分析，周三水氣略增，北部及東半部偶有局部短暫雨；周四、周五大陸高壓籠罩，各地為晴朗穩定的天氣，日夜溫差很大；周六東半部水氣增多，西晴朗、東偶有局部短暫雨；本周無強冷空氣，白天陽光加熱及夜間輻射冷卻的逐日變化，為氣溫起伏的主因。