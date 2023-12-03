明水氣暴增！中部以北「3500公尺以上高山」有望降雪

▲明日3500公尺以上高山有望降雪。（下雪示意圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風減弱，下半天起水氣增多，除北部、東部有雨外，連中部都會有零星雨勢，明日鋒面及華南雲雨區影響，全台都有機會下雨，尤其中部以北、東部降雨較持續，北台灣有較大雨勢，中部以北3500公尺以上高山有望降雪

中央氣象署表示，今日東北季風減弱，但台灣上空雲量依然偏多，整體回溫不明顯，北部、東部有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭雨勢較明顯，山區有零星降雨，下半天連中部都有零星飄雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日桃園以北、東北部整天17-20度，感受偏涼，新竹以南、花東低溫16-20度，而高溫部分竹苗、花蓮、中部23-25度，南部、台東26-28度。

▲今日天氣預測。（圖／氣象署）

明日鋒面形成、華南雲雨區通過，全台有雨，中部以北、東部降雨較持續，北台灣、基隆北海岸等有較大雨勢，中部以北3500公尺以上高山有望降雪，周二、三水氣略減，北部、東部、山區仍有雨，周四以後天氣轉乾，剩下東部有零星雨。

氣象署表示，周二起東北季風增強，最低溫出現在周四清晨、周五清晨，中部以北、東北部低溫約15度，其他地區18-19度，周五白天東北季風減弱，整體溫度有回升趨勢。

氣象專家吳聖宇則提醒，周四到周六(07-09日)因為乾冷空氣移入，天氣好轉，輻射冷卻作用預期會比較明顯，中北部、東北部空曠地區有較低溫度出現的機會，最低溫有可能降到12至14度左右，同時白天因為陽光露臉，高溫反而會上升，造成日夜溫差更為擴大，早出晚歸的朋友可能要多加注意。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）