「負北極振盪」發生中　冷空氣外流中緯度！對台影響有限

▲「負北極振盪」正在發生中，偏暖的空氣流入北極圈(黑色圓圈)，北極的冷空氣外流至中緯度(藍色區)。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

前中央氣象局長鄭明典今日指出，「負北極振盪」正在發生中，主要影響範圍偏北，影響時間較長。不過由於台灣與北半球極區相距遙遠，因此負北極振盪導致冷空氣南下的影響亦有限。

鄭明典今日在臉書貼文指出，「負北極振盪」正在發生中，偏暖的空氣流入北極圈(黑色圓圈)，北極的冷空氣外流至中緯度(藍色區)。這次冷空氣串成一團分布約半個緯度圈，是很明顯的波數1結構，持續時間會相對長一些，主要影響範圍較偏北，對台灣天氣應該無影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署官網資料顯示，北極振盪(Arctic Oscillation，AO)是北半球20˚N以北區域的一種大氣振盪現象，主要在描述北極與中緯度地區的海平面氣壓呈現相反相位變化的關係。

其中「振盪」是指有些時期北半球極區的海平面氣壓異常偏低，中緯度的氣壓則異常偏高，稱為「正」北極振盪；而有些時期極區氣壓異常偏高，中緯度的氣壓則異常偏低，稱為「負」北極振盪。

▲北極振盪(Arctic Oscillation，AO)是北半球20˚N以北區域的一種大氣振盪現象。（圖／氣象署）

正北極振盪發生時，中緯度高空西風噴流(風速最大的區域)一般會變得比較強，極區冷渦漩強(如上圖左)，北極與中緯度的氣流不易交換，極區冷空氣較不容易南下影響中緯度地區的天氣，結果將導致北美和北歐容易發生氣溫異常偏暖的情形，以及使地中海區域降水減少、出現乾旱，北歐降雨增多。

相反地，負北極振盪發生時，西風噴流及極區冷渦漩會較弱，因此極區冷空氣便較容易南下影響中緯度地區的天氣，使得較接近極區的的北美、北歐及北亞(西伯利亞到蒙古一帶)容易出現偏冷的天氣，中緯度的地中海區域國家則出現降雨偏多的現象。

不過由於台灣位於熱帶與副熱帶之間，與北半球極區相距較遠，北極振盪對台灣的影響較不直接，負北極振盪導致冷空氣南下的影響亦有限。因此，並不是有負北極振盪發生，台灣就會冷，而台灣冬季低溫也並非皆肇因於負北極振盪。

根據氣象署上午最新天氣預報，今日東北季風減弱，不過周二又會有一波東北季風增強影響，且因周四起天氣轉乾，還會有輻射冷卻影響，因此周四、五的清晨天氣較為涼冷，低溫約15度左右。