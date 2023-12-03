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今夜雨區擴大！全台迎雨後「轉乾急凍」　連3天下探12度

▲▼天氣 東北季風南下 下雨 天冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明日雨區擴大全台有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日水氣偏多，北部、東部陰天有雨，入夜後降雨的區域擴大，甚至連中部、南部都可能會有局部短暫陣雨機會，明日雨區進一步增大，全台都可能降雨，另周二起東北季風影響，在周四到周六天氣轉乾，受輻射冷卻影響，最低溫有可能降到12-14度左右。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文表示，今天(03日)東北季風強度雖然較為減弱，但是來自華南雲雨區的水氣仍多，尤其是下半天之後有持續增加的趨勢，北部、東半部仍為陰天有短暫陣雨天氣。到了今晚降雨的區域擴大，甚至連中部、南部都可能會有局部短暫陣雨機會。

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今日白天高溫20-22度，中部、花東地區高溫24-27度，南部高溫27-29度，夜晚到明天清晨中部、北部、東北部低溫17-19度，局部空曠地區低溫可能降到15度上下，南部、花東地區低溫19-21度，局部空曠地區低溫16-18度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天北東陰天有雨。（圖／氣象署）

明日降雨的範圍較大，中部、北部、東半部有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨，其中在迎風面地區的累積雨量還是會比較多，部分單點可能達到大雨等級，預期要等到明晚低壓鋒面逐漸東移遠離，降雨才會緩和下來，午夜過後各地降雨有逐漸停止的機會。

周二水氣較少，迎風面仍有些局部短暫陣雨的機會。周三水氣又有略增多的趨勢，迎風面北部、東半部以及中南部山區有短暫陣雨，中南部平地仍為多雲。周四、五有乾冷空氣移入，各地天氣較為穩定，大致都是多雲或晴的天氣型態，只有花東地區可能有零星降雨的機會。周末東半部有短暫陣雨，西半部仍為多雲到晴的天氣。

周四到周六乾冷空氣移入，天氣好轉，輻射冷卻作用預期會比較明顯，中北部、東北部空曠地區有較低溫度出現的機會，最低溫有可能降到12-14度左右，同時白天因為陽光露臉，高溫反而會上升，造成日夜溫差更為擴大。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

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