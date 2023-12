菲律賓7.6強震影片曝！　居民打赤膊夜逃街頭避難

記者張靖榕/綜合外電報導

菲律賓南部2日晚間發生強震,根據美國地質調查所(USGS)數據,規模達到7.6。菲律賓當局警告可能發生「毀滅性海嘯」,呼籲沿海民眾盡快撤離,台灣與日本一度發布海嘯警報/注意報,最新消息指出日本伊豆群島及九州等地區已觀測到海嘯,太平洋海嘯中心也解除環太平洋地區海嘯警報。影片顯示,地震發生當時搖晃程度之劇烈,到處是驚叫聲,人們紛紛跑至街上避難。

▼菲律賓發生規模7.6地震。(圖/路透)

菲律賓民答那峨島於台灣時間2日晚間10時37分發生規模7.6地震,在社群平台流傳的影片顯示,高樓搖晃程度之大,浴缸內的泡澡水大量濺出;另一段影片中一名男子則是不顧上身打赤膊,趕緊關燈逃出家門;街上攤販小站的2名店員也因為害怕,直接從櫃檯爬出逃生;還有一段影片可見大批民眾在街頭狂奔,試圖遠離任何可能倒塌的建築物。

People evacuating to higher grounds amidst warning of Tsunami issued for Japan and Philippines. More than 10 aftershocks have rocked Philippines after a strong 7.8 earthquake. #Philippines #earthquake #EarthquakePH pic.twitter.com/IWL2jmCFw3

My body is literally shaking right now. Lahat ng tao sa condo nagsigawan which is nakadagdag pa sa panic ko. Im alone and no one else to talk to. Both of my partners has their own agenda tonight. #EarthquakePH pic.twitter.com/7QoS7vJshT