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菲律賓7.6強震影片曝！　居民打赤膊夜逃街頭避難


記者張靖榕／綜合外電報導

菲律賓南部2日晚間發生強震，根據美國地質調查所（USGS）數據，規模達到7.6。菲律賓當局警告可能發生「毀滅性海嘯」，呼籲沿海民眾盡快撤離，台灣與日本一度發布海嘯警報／注意報，最新消息指出日本伊豆群島及九州等地區已觀測到海嘯，太平洋海嘯中心也解除環太平洋地區海嘯警報。影片顯示，地震發生當時搖晃程度之劇烈，到處是驚叫聲，人們紛紛跑至街上避難。

▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

▲▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

▲▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

菲律賓民答那峨島於台灣時間2日晚間10時37分發生規模7.6地震，在社群平台流傳的影片顯示，高樓搖晃程度之大，浴缸內的泡澡水大量濺出；另一段影片中一名男子則是不顧上身打赤膊，趕緊關燈逃出家門；街上攤販小站的2名店員也因為害怕，直接從櫃檯爬出逃生；還有一段影片可見大批民眾在街頭狂奔，試圖遠離任何可能倒塌的建築物。

▼菲律賓強震，海嘯對台灣影響較小，但沿海仍需注意海浪湧升。（圖／氣象署提供）

▲菲律賓強震，海嘯對台灣影響較小，但沿海仍需注意海浪湧升。（圖／氣象署提供）

美國地質調查所數據顯示，地貞發生在民答那峨島南蘇瑞高省（Surigao Del Sur Province）希納特萬（Hinatuan）東北方約21公里處，震源深度32公里，屬於淺層地震。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）在社群媒體X（前身推特）表示，「預計會發生毀滅性海嘯，以及危及生命的浪高。」在後續更新中，過去7個多小時內已發生數十起餘震，當中至少3起超過規模5。

▼民眾避難。（圖／路透）

▲▼菲律賓發生規模7.6地震。（圖／路透）

▲▼菲律賓地震發生後，人們聚集在避難中心。（圖／路透）

我國中央氣象署今（3日）凌晨發布海嘯警告，指出地震所引發的海嘯於凌晨0時46分開始影響台灣，但預估潮位低於0.3尺，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。氣象署今晨已解除海嘯警報。

日本氣象廳也發布海嘯注意警報，對千葉縣內房、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡縣、愛知縣外海、三重縣南部 、和歌山縣、徳島縣、高知縣、宮崎縣 、鹿兒島縣東部、宮古島．八重山地方發出示警。

日媒《NHK》今晨報導，日本南部伊豆群島的八丈島已觀測到40公分高的海嘯，受到波及的還有太平洋沿岸的九州至關東和奄美群島地區，「若發布海嘯警報，請遠離海岸與河口，不要靠近。」此外，部分地區已解除海嘯注意報。

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