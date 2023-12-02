大甲媽祖百年南巡69人食物中毒　縣長周春米趕抵醫院探視

記者陳崑福／屏東報導

大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚卻傳出疑似食物中毒事件，到晚間9點30分止，計有69人送醫，1人住院，8人留院觀察；屏東縣長周春米晚間趕抵醫院探視病患，請安心休息，接受醫院的救治照顧，並要求東港鎮衛生所主任及同仁就近掌握狀況，隨時提供協助。

▲大甲媽南巡遶境東港驚傳集體食物中毒，屏東縣長周春米探視。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



縣府表示，縣衛生局是在二日下午4點42分接獲醫院通報，疑似大甲媽繞境工作人員出現疑似食物中毒狀況，消防局也派出14車次載送病患到東港輔英及安泰醫院，到晚間9點30分止，計有69人送醫，檢傷二級4人、三59人、四級6人，目前仍有1人住院、8人留在醫院急診室觀察，另有60人症狀舒緩出院。

周春米接獲報告後，立即指示東港衛生所主任及員工先就近前往兩家醫院，並隨時掌握狀況，晚間趕到醫院探視病患，她請留觀民眾打針服藥後安心休息，會請院方全力照顧，縣府也會提供必要協助。

她說，目前衛生局已經展開攝食調查，並依食品安全衛生管理法進行現場衛生稽查，以及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，將儘快完成調查公布。

衛生局提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」之五要原則，以預防食品中毒事件之發生。