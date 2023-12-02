　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

大甲媽祖百年南巡69人食物中毒　縣長周春米趕抵醫院探視

記者陳崑福／屏東報導

大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚卻傳出疑似食物中毒事件，到晚間9點30分止，計有69人送醫，1人住院，8人留院觀察；屏東縣長周春米晚間趕抵醫院探視病患，請安心休息，接受醫院的救治照顧，並要求東港鎮衛生所主任及同仁就近掌握狀況，隨時提供協助。

▲▼大甲媽祖百年南巡69人食物中毒，縣長周春米探視。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲大甲媽南巡遶境東港驚傳集體食物中毒，屏東縣長周春米探視。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府表示，縣衛生局是在二日下午4點42分接獲醫院通報，疑似大甲媽繞境工作人員出現疑似食物中毒狀況，消防局也派出14車次載送病患到東港輔英及安泰醫院，到晚間9點30分止，計有69人送醫，檢傷二級4人、三59人、四級6人，目前仍有1人住院、8人留在醫院急診室觀察，另有60人症狀舒緩出院。

▲▼大甲媽祖百年南巡69人食物中毒，縣長周春米探視。（圖／記者陳崑福翻攝）

周春米接獲報告後，立即指示東港衛生所主任及員工先就近前往兩家醫院，並隨時掌握狀況，晚間趕到醫院探視病患，她請留觀民眾打針服藥後安心休息，會請院方全力照顧，縣府也會提供必要協助。

她說，目前衛生局已經展開攝食調查，並依食品安全衛生管理法進行現場衛生稽查，以及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，將儘快完成調查公布。

▲▼大甲媽祖百年南巡69人食物中毒，縣長周春米探視。（圖／記者陳崑福翻攝）

衛生局提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」之五要原則，以預防食品中毒事件之發生。

▲▼大甲媽祖百年南巡69人食物中毒，縣長周春米探視。（圖／記者陳崑福翻攝）

ET快訊
快訊／菲律賓南方22:37規模7.6強震　日本發海嘯警報
手腳冰冷！吹風機「吹3部位」 　中醫師：一體質進補更傷身
台灣加油站為何有廁所？　原因竟來自於「他」
張艾嘉娶媳婦「中港台」大咖藝人集合！
超商有軍械庫！他路過發現T91步槍、手榴彈　千人驚「剩我沒槍
大甲媽祖南巡69人食物中毒！　縣長周春米趕抵醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大甲媽祖百年南巡69人食物中毒　縣長周春米趕抵醫院探視

2023國際藝術聖誕港　基隆3D光雕秀浪漫啟動

2023耶誕點燈晚會　南消第一大隊小小消防員體驗活動

國際身心障礙者日　新北公園有愛無礙好好玩

藍營立委呂玉玲龍潭競總成立　「禿子、燕子、君子、柱子」力挺

王美惠賴清德聯合競總成立　張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

基隆終身學習博覽會展成果　謝國樑：營造多元有愛學習型城市

基隆中正國小百年校慶　謝國樑：三沙傳憶日新又新

台東各鄉鎮衛生所加開「莫德納+流感疫苗」夜間門診

「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

王貞治抵台球迷熱情接機！　將為大巨蛋開出第1顆好球

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

不給摸！米克斯耳朵超靈活　手靠近就往後貼：先給肉肉

韓國男女中文深情合唱　催淚歌曲《修煉愛情》

大甲媽祖百年南巡69人食物中毒　縣長周春米趕抵醫院探視

2023國際藝術聖誕港　基隆3D光雕秀浪漫啟動

2023耶誕點燈晚會　南消第一大隊小小消防員體驗活動

國際身心障礙者日　新北公園有愛無礙好好玩

藍營立委呂玉玲龍潭競總成立　「禿子、燕子、君子、柱子」力挺

王美惠賴清德聯合競總成立　張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

基隆終身學習博覽會展成果　謝國樑：營造多元有愛學習型城市

基隆中正國小百年校慶　謝國樑：三沙傳憶日新又新

台東各鄉鎮衛生所加開「莫德納+流感疫苗」夜間門診

「風起原舞・樂動台東」展演今起舊火車站特區登場

主播夫妻檔結婚23年仍一起洗澡！岑永康甜放閃「全都是高潮」

保時捷「全球唯一Panamera」亮相！材質顏色自選　不滿意還能調整

新生代最強控衛厭倦當輸家！　溜馬少主11月表現比肩喬丹、詹皇

知名手遊邀球星與球迷同樂　球員組一勝難求林益全坦了！

前正妹主播森香澄失言風波後大方脫了！「僅兩手遮點」身材被看光

快訊／菲律賓規模7.7強震恐引發海嘯　氣象署：不影響台灣

高雄路面晚間裂縫「蹦一聲冒白煙」！警消緊急封鎖現場

第一次挑戰下衣失蹤　劉涵竹「裡面真的沒穿」錄影問1句糗爆

迪羅臣最可能被交易！心願名單「沒湖人」　想去熱火或尼克

快訊／菲律賓南方22:37規模7.6地震　日本發海嘯注意警報

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

地方熱門新聞

大甲媽南巡69人食物中毒　周春米說明

台中膝關節醫學權威無預警遭解雇　協調結果出爐

大甲媽首次屏東遶境　特為消防員賜福

藍營立委呂玉玲競總成立　韓國瑜現身

張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

基隆光影節開幕今點燈　180秒夢幻漫旅光雕秀

基隆中正國小百年校慶　三沙傳憶日新又新

南消四大守護冬日宣導一氧化碳危險

淨化選前治安　金山警擴大臨檢掃蕩不法

南消二大隊防災宣導眾人額樂

基隆終身學習博覽會　營造有愛學習型城市

更多熱門

相關新聞

大甲媽遶境屏東東港驚傳50人食物中毒

大甲媽遶境屏東東港驚傳50人食物中毒

台中大甲媽遶境屏東縣東港鎮，盛事吸引數千名民眾參加，今天下午卻有工作人員疑似食物中毒，屏東衛生局指出，統計至傍晚6時30分，共50人就醫，目前仍有34人留院觀察。

大甲媽遶境東港　警設機動派出所+補給站

大甲媽遶境東港　警設機動派出所+補給站

大甲媽首次屏東遶境　特為消防員賜福

大甲媽首次屏東遶境　特為消防員賜福

美近百人吃哈密瓜染沙門桿菌　FDA擴大召回

美近百人吃哈密瓜染沙門桿菌　FDA擴大召回

靜岡老人中心食物中毒　33人身體不適2死

靜岡老人中心食物中毒　33人身體不適2死

關鍵字：

大甲媽食物中毒

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

更多

最夯影音

更多
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面