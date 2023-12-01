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台中大甲媽首次屏東遶境　心疼打火弟兄辛勞… 鑾轎特為消防員賜福

▲台中大甲媽首次屏東遶境，吸引大批信徒參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台中大甲媽首次屏東遶境，吸引大批信徒參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖今(1)日與屏東慈鳳宮阿猴媽，展開百年首次「雙媽祈福遶境」，由副縣長黃國榮接駕，祈求庇佑國泰民安、風調雨順，這次遶境路線，除特地前往屏東勝利東路的消防分隊為隊員們祈福，也在永福路聖帝廟前提供信眾躦轎腳，以求聖母消災、賜福，現場湧入大批信徒跪下虔誠祭拜，場面相當隆重。

▲台中大甲媽首次屏東遶境，吸引大批信徒參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台中大甲媽首次屏東遶境，吸引大批信徒參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

大甲媽祖1日早先至內埔天后宮、內埔慈聖宮、萬丹萬惠宮會香後，下午15時30分於屏東演藝廳由屏東副縣長黃國榮接駕，遶行屏東市區，在威震四方的起馬炮點響後，由鎮瀾宮哨角隊開路，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、慈鳳宮董事長陳明順與各界地方代表一同與眾信徒祈求媽祖庇佑遶境圓滿順利，民眾也沿途設香案參加祈福，鑽轎腳求平安，沿路還有熱心店家準備餐飲提供信眾補給體力，整個屏東市區熱鬧非凡。

▲台中大甲媽首次屏東遶境，吸引大批信徒參與 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為安撫「0922爆炸事件」亡者之靈並鼓舞消防員士氣，大甲媽祖除除了特別安排至屏東分隊為打火英雄們祈福外，媽祖鑾駕更進到屏一分隊繞行一圈短暫停留與賜福，不僅讓消防員們及家屬心靈得到安慰，也讓現場信眾感到暖心。

大甲媽結束屏一分隊祈福後接續停駕於屏東聖帝廟，跪地等候躦轎腳的隊伍綿延數公里，場面相當盛大，晚間大甲媽將駐駕於屏東慈鳳宮，入廟後舉行安座、祭典、誦經祈福、鬧廳等，當晚不關廟門，並於明(2)日早上6時自慈鳳宮起駕繼續第2天的遶境行程。

縣府民政處表示，這次百年首度雙媽會，除了在屏東演藝廳前架設迎台起馬炮外，全程禁止燃放鞭炮，信徒不拿香、用手參拜，音樂及表演以傳統北管、國樂及掌中戲為主，並安排特色點心宴，盛大迎接大甲媽聖駕蒞臨，希望除能呈現道教文化優質一面，也期待往後在民俗文化交流上能更加頻繁。

民政處說，大甲媽遶境活動預計吸引大量人潮，請遶境隊伍及虔誠信徒遵守廟會活動相關規定，活動於晚間10時過後不得燃放鞭炮及使用擴音設備，並建議參加人員應投保公共意外險及備有小型可攜式滅火器，縣府團隊將加強稽查，也呼籲寺廟及參與信眾遵守優質廟會相關規定，以提升整體廟會文化素質。

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