台中大甲媽平安祈福遶境東港　警設機動派出所+行動補給站

▲東港警分局設置「機動派出所」及「行動補給站」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台中大甲鎮瀾宮於12月2-3日至東港鎮舉行王船開光平安祈福遶境，吸引大批信徒及遊客湧入；為服務來自全國各地民眾及香客，東港警分局特別於東隆宮廣場設置「機動派出所」，另因活動期間需大批警力、義警、民防協助相關服務，為慰勞執勤員警與協勤民力辛勞，也增設「警察行動休息補給站」，提供執勤人員隨時補充能量維持體力，貼心服務深受執勤同仁的肯定，直呼「很窩心」。

東港警分局表示，機動派出所(臨時派出所)主要係對於平安祈福遶境期間前來參香民眾，如需警方協助或報案，可在第一時間提供各項警政服務；另為體恤同仁辛勞，於「行動補給站」補充提供熱食、礦泉水、飲料、茶點、麵包、水果等，使得警察同仁及民力隨時補充體力，希望同仁體會上級長官對警政工作的熱心與支持，更需加倍付出更多心力來為民眾服務，大家都能照顧好自身體力，帶著「服務心」的精神，做好警察任務。



分局長張世儒表示，感謝同仁及各民力伙伴長期對轄內治安及交通維護的付出，期許在遶境期間展現各項服務精神，更期勉大家繼續與東港分局員警攜手努力，透過安全維護工作執行及為民服務作為，讓民眾快樂參與平安祈福遶境活動，體驗屏東宗教之美。