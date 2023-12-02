海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

網搜小組／劉維榛報導

洗腦神舞「科目三」在大陸颳起風潮，海底撈店員各個都能動感唱跳，有分店甚至豪發3000元人民幣當獎勵，不過也因為疑似太吵，導致顧客發生衝突，一度驚動警方到場。「科目三」爆紅，也讓台灣店員壓力山大，常被詢問「沒有科目三可以跳」，有網友更爆料，朋友為此要丟離職單了。

近日大陸民眾到海底撈，除了嗑鍋之外，都會要服務生跳上一段「科目三」解癮，就有店員坦言，杭州各門市的壓力非常大，「因為全中國的海底撈，杭州的生意都是排前幾的，你想這麼忙了，我們還得學跳舞，網上新的舞蹈一波又一波，根本學不過來。」

如今還傳出，疑似有顧客不滿「科目三」太吵，與隔壁點播的顧客發生衝突，從單純的吵架變成互相推擠、大打出手，最後還驚動警方到場處理，讓許多大陸網友看傻眼。

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面對「科目三」神舞爆紅，搞得台灣店員也狂被客人詢問「有沒有科目三可以跳？」引來網友哭笑不得直呼，「台灣海底撈有沒有？」「現在服務員不容易」、「現在去海底撈上班，還要會科目三才行阿」、「板橋有嗎？」「加薪」、「這一個月薪水有20萬嗎？店員要做到這程度」。

還有網友驚曝，「中國這波害到台灣海底撈店員，朋友在海底撈上班每天都被問有沒有科目三可以看，已經說要離職了哈哈哈哈」、「笑死，我女朋友前天去吃也有問店員，店員一臉尷尬說他不會跳」。

不過也有網友PO影片，表示台中遠百的海底撈店員真的會跳「科目三」，「台中真的有喔？」「可以給他小費了」、「天啊，台灣終於有了，台北有的話我天天會去吃」、「服務生越來越難當了，佩服佩服」。

▼海底撈服務生跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

