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女子稱店員將「鑽戒」丟了！　陸海底撈回應：與對方溝通中

▲女子稱海底撈將她的鑽戒丟了。（圖／翻攝自微博）

▲女子稱海底撈將她的鑽戒丟了。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一女子昨（4）日在網上發文稱，在海底撈弄丟了兩枚戒指，其中一枚疑是鑽戒，回去店裡詢問店員，對方回應「當垃圾丟了」。該女子表示，目前已報警處理。海底撈則回覆，「會與當事人溝通並妥善處理。」

據《澎湃新聞》報導，女子稱，她在海底撈上海崇明萬達廣場店做美甲時，依工作人員要求摘下手上的兩枚戒指，並放入海底撈提供的專用黃色夾鏈袋裡。之後，她在店內用餐，將夾鏈袋放在桌上，離開時忘記帶走，折返回去取戒指時，被告知「當垃圾丟了」。

▲女子稱海底撈將她的鑽戒丟了。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子表示做美甲時，依店員的指示將手上的戒指放入專用夾鏈袋內。（圖／翻攝自微博）

▲女子稱海底撈將她的鑽戒丟了。（圖／翻攝自微博）

該名女子也上傳了做美甲時的監視器畫面，以及一張疑似為鑽戒的照片。海底撈提供的專用夾鏈袋，上面印有「記得帶走我喔」的字樣。門市工作人員表示，「公司會有專人與事件當事人聯絡溝通，並且妥善處理，之後會將此事反映給門市負責人回覆。」

報導指出，一名律師表示，「如果女子按照店員的要求將戒指放入了袋子裡，並且袋子上有明確的提醒字樣，那麼海底撈應該承擔起保管戒指的責任。」他補充強調，「若戒指真的因為海底撈的失誤被丟掉了，該名女子可尋求法律途徑向海底撈索賠，不過具體事實仍要經過調查。」

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