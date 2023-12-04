台大演說被問禁抖音　孫曉雅秀手機：我無法安裝TikTok

▲孫曉雅今天發表年終政策演說後，回答了數個事前提問。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國參議院去年底通過，禁止聯邦僱員在政府設備上下載或使用TikTok（抖音國際版）。對此，美國在台協會處長孫曉雅今（4）談及，她告訴自己的孩子們，不要在網路上上傳任何不希望未來雇主看到的東西，TikTok不能在美國政府設備上使用，是因為它無法提供資訊安全保障。她也憂心，敵人可能會在戰場上使用這些數據，或者竊取銀行帳戶信息等。

孫曉雅今天下午在台大法學院發表年終政策演說，並回答主持人、台大副校長丁詩同收集的提問。

針對丁詩同詢問孫曉雅對於禁止使用抖音的看法，孫曉雅拿起手機表示，她的手機由美國政府提供，她從來都不能在這支手機上面安裝TikTok。

孫曉雅說，作為負責任的家長，她告訴孩子們，不要在網路上傳任何他們不希望未來雇主看到的東西，相信在座學生們的父母都說過同樣的話，而TikTok不能在美國政府設備上使用，是因為它無法提供資訊安全保障，例如曾有美國、俄羅斯、烏克蘭士兵在智慧手錶上使用健身應用程式，使他們的敵人們能夠透過這些軟體找到他們。

孫曉雅提醒，沒有人希望這些數據被用於不利自己的目的，例如他們可以在戰場上使用它，收集與使用者有關的信息，然後進行勒索，甚至竊取銀行帳戶信息等。她談及，了解這些數據去了哪裡是很重要的，這也是美國與台灣相互合作的項目，在黑客程式設計馬拉松中，有時候是台灣贏，有時候是美國贏，有時候是其他人贏。