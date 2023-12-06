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大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈新服務又來了！吃完飯店員幫忙「洗+吹」　顧客全嗨翻

▲▼海底撈新的洗頭服務。（圖／翻攝微博、IG）

▲海底撈新的洗頭服務。（圖／翻攝IG）

記者柯振中／綜合報導

大陸知名餐廳海底撈有各種美食，店裡還有許多特色服務，還能請店員來幫忙唱歌、跳舞助興。不過，現在海底撈竟然多出了「洗頭服務」，消息在網路上曝光，引起許多網友討論。

近日微博博主「太原吃貨聯盟」上傳了一張照片，指稱「海底撈洗頭服務來啦」，雖然現在只有山西太原的開化寺有這項服務，但仍讓人感到十分驚奇。

從公告當中可以看見，想要兌換這項服務，需要使用200元撈幣來換兌換券，每張僅限一人使用，一次服務約為20分鐘左右，且為了確保服務體驗、員工休息時間，開放洗頭的時間為上午11點起至晚間9點止，且僅有提供洗髮服務，沒有做造型、頭部按摩等複雜項目。

▼海底撈洗頭服務的公告在網路上引起討論。（圖／翻攝微博）

▲▼海底撈新的洗頭服務。（圖／翻攝微博、IG）

而網路上也有一段影片流傳，確實有海底撈門市出現了「洗髮區」的區域，還有洗頭床、梳妝鏡及吹風機等物，看起來確實能夠好好洗頭。

影片曝光後引發討論，也有不少台灣網友惡搞留言，「按照這個發展，我感覺海底撈會推出手機」、「從接生到火化全都包了」、「吃完再洗可以嗎，回家就不用洗了」、「麵甩膩了，想甩客人頭髮是吧」、「不是洗髮店去不起，是海底撈更有性價比。」

事實上，今年8月間，就有「海底撈提供洗頭服務」的消息傳出，當時的地點是江蘇無錫的某間門市，許多顧客更是因此嗨喊「不用擔心吃完火鍋頭髮有味道」，可見這項消息十分吸引人。

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