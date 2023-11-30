柯文哲拋2億美元風波燒　趙少康：不是智商157？應能識破騙子啊

▲趙少康出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前自爆，有人開價2億美金要求當副手，更提到「余姓商人、季將軍、魏先生」，其中余姓商人昨天已遭中央投資公司聲明曝光本名為「余金寶」。國民黨副總統參選人趙少康今（30）日受訪則說，今天上午還有人打電話給他，「我告訴你那個姓余的就是個大騙子，從以前騙到現在，騙來騙去」，更諷刺柯文哲智商157，應該能識破騙子，「到底是誰來騙，柯文哲講出來啊！」

趙少康下午出席2023「擁抱希望‧傳出愛」 中廣慈善活動，會後受訪時，被問到柯文哲爆料2億美金風波吵不停，民眾黨卻始終不說清楚，趙少康笑說，民眾黨現在一開口金額都很大億來億去，這次升格了，不是台幣是美金了！「2億美金是60幾億啊」，而連勝文當年跟柯文哲競選台北市長時也有被抹黑捐贈3億，當時還只是3億，現在是20倍。

趙少康進一步表示，現在國民黨連籌3000萬都很辛苦，柯文哲到底是亂講還是真有事情，如果是被什麼冀將軍、余姓商人等人騙，柯就要講清楚，「不是說智商157？應該一眼就能識出是騙子，如果被騙，那時應該檢舉啊！」

趙少康認為，詐騙案很多，江湖術士也很多，以柯文哲的聰明才智應該是不會被騙，但扯國民黨，牽拖一堆不知道做什麼。到底是誰來騙，柯文哲就講出來。對柯文哲這種人，騙個2億台幣可能還有人相信，早上還有企業界人士打給他，說那個余姓商人就是個大騙子，但為什麼挑柯文哲騙就不知道，柯要講清楚。

對於柯辦總幹事黃珊珊不滿被稱「靠柯說，趙少康則再次重申，「民眾黨就是靠柯文哲，民眾黨其他人多多少少都是靠柯文哲？」柯文哲該做決定就自己決定，因為他事是民眾黨最重要的資產跟領導人，不要左聽右聽，自己也沒有什麼特別意思，沒有笑柯也沒有罵柯，鼓勵柯拿定主意後就下決定，就像答應侯友宜擔綱副手，一旦決定就往前衝。