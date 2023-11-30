柯文哲苗栗參訪場面冷清！受困浪貓喵喵叫　女大生認養帶回家

▲民眾黨總統參選人柯文哲今30日下午到苗栗縣銅鑼鄉「1895文化生活館」參訪、座談。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

民眾黨總統參選人柯文哲今(30日)下午到苗栗縣銅鑼鄉「1895文化生活館」參訪、座談，過程中一直聽到有小貓的叫聲，音源從2間倉庫中間夾縫中傳出來，柯文哲還試圖要幫忙救貓，後來沒有工具而作罷，柯離開後動保所人員破壞木框把小貓救出，當場被一名女學生認養。

柯文哲今天下午2點抵達銅鑼火車站前面的「1895文化生活館」參訪，由主委賴世若接待、說明，雖然是選舉行程，現場大部分是黨工、隨扈和記者，並沒有看到大批的民眾或柯粉，場面比較冷清。

參訪過程中館內不斷傳出小貓叫聲，座談結束後柯文哲前來試圖要營救小貓，但不曉得貓的位置、也沒有工具，只好作罷，館方通知苗栗縣動物防疫所派人協助。柯離開後，動防所人員經過館方同意破壞木質門框救出小貓。

▲座談結束後柯文哲前來試圖要營救小貓，但不曉得貓的位置、也沒有工具，只好作罷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

生活館主委賴世若說，生活館原本是2棟倉庫改裝，中間夾縫經常會有流浪貓進出，不清楚這隻小貓是何時出生的?看外型樣態應該只有幾個月大，小貓外型討喜，現場有位女學生當場表達願意認養，經動防所人員留下女學生資料後，完成認養程序。

▲在2間倉庫夾縫中受困的小流浪貓脫困後，當場被一名女學生認養。（圖／記者蔡文淵翻攝）