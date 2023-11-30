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沒薪水照上工！四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

▲承攬東海大學內校園公車的四方電巴，因財務危機釀司機罷工，今日也是四方電巴最後一天現身校園，結束7年任務。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市四方電巴屢屢傳出財務危機、欠薪，導致司機集體罷工。而四方電巴原本承攬東海大學校園公車，提前終止合約，結束7年任務。卻有3名公車司機，在四方不會支薪情況下，選擇「戰到最後一刻」，還自掏腰包付2萬油錢，替師生服務，今日有司機穿上西裝，在車上貼出「畢業典禮」大字，不少學生主動送上禮物，感念協助。

四方電巴疑似因財務危機，甚至領了市府補助款卻依舊欠薪，導致大量司機罷工、離職，更傳出董事長何義純神隱，曾經勞資協調會議「無資方出席」。11月初，四方電巴有29輛巴士遭銀行拖走扣押，情況相當不樂觀。

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

▲▼東海大學校內3名公車司機，已經被四方電巴告知「與公司無關」，仍自發性替學校服務至原訂的11月底。（圖／記者許權毅攝）

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

除了市區13條路線由其他業者代為行駛，四方電巴與東海大學校內公車合約，原本到明年8月為止，但有大量巴士被拖走，只好提前到11月底喊卡。校內原有的3名公車司機，卻在11月16日因又有車輛要被扣押，被四方高層告知「即刻起與公司無關」。

3名司機經討論後，決定按照四方與東海大學的協議，負責到11月30日為止，不顧17日至30日不會付薪水的情況下，繼續照常上工，甚至代墊2萬多元油錢。

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

▲▼許多東海大學學生在公車前拍照留念，並在車上鼓掌，感謝司機付出。（圖／記者許權毅攝）

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

今日3名司機自辦「畢業典禮」，在公車車頭貼上標語，甚至其中一名任姓司機穿上西裝，希望以正式的模樣迎接最後一天。

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

任姓司機表示，平時穿得很普通，今天一定要讓自己很正式，自從罷工案發生後，許多同學知道我們是「自發性服務」，都會多加關心、打招呼，甚至送上小禮物，這些畫面都讓司機看了很感動。


任說，公司說1日到16日的薪水下在下個月發放，但是17日以後就跟公司無關，大約2萬多的油錢也無能為力，3個人決定自掏腰包，關鍵就是希望減低校方、學生的困擾，一度也快要放棄，但還是決定要頂到30日為止。

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

▲▼學生們自己準備小禮物，或是口頭道謝，要感謝3位司機的協助。（圖／記者許權毅攝）

▲▼沒薪水沒差！四方電巴3司機「開到最後一刻」　自掏2萬油錢幫東海大學開。（圖／記者許權毅攝）

另名江姓司機說，留下來就是「責任」，如果突然讓學生搭不到車，換位思考，一定會很慌張，不負責就走了，對司機名聲也不好。江表示，轉個方向當成做公益也很好，錢再賺就有了，不差這一個月，尤其一直看到學生笑容、鼓勵，才願意堅持下去，至於工作，下個月再找看看。

有不少學生今天拿著小禮物、飲料現身，紛紛表示，很感謝司機協助，司機們的很友善貼心，都不會很兇，「如果沒有你們，會走到累死。」

此外，也有公車迷特別前來留念，公車迷透露，「第一次搭四方就是在東海大學裡，在東大附中讀書也常常搭，有著滿滿回憶，知道3位司機是自發性開公車，已經被公司切割，還願意付出自己的時間，相當感動。」

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