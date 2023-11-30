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斥資6千萬！嘉義市湖內里活動中心啟用　市長黃敏惠偕母親出席

▲▼ 嘉義市湖內里活動中心啟用 提供市民更優質的活動新場域 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市湖內里活動中心啟用 提供市民更優質的活動新場域 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市湖子內於區段徵收完成後發展快速，為提供市民更加優質的生活新場域，嘉義市政府於湖子內路與健康十二路的「嘉義市湖內里活動中心」基地舉行落成啟用揭牌儀式。嘉義市長黃敏惠也特別偕母親黃鄭梅子女士，與市府團隊及立委、議長陳姿妏和多位議員、里長等貴賓共同出席，在見證熱鬧啟用的同時，也傳遞期許嶄新的湖內里活動中心成為「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」新場域的祝福。

▲▼ 嘉義市湖內里活動中心啟用 提供市民更優質的活動新場域 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長致詞時首先引用《熱鬧滾滾的嘉義市街》歌詞「洋樓一幢一幢起」，形容湖子內區段徵收後，在兼顧環保用途的同時，也為地方帶來的進步與發展，並引用依最新統計資料提到，湖子內現申請建造執照戶數已達3,248戶，已申請使用執照戶數2,051戶；2年前舉辦活動中心開工典禮當時，湖子內申請建造執照戶數2,466戶，申請使用執照戶數1,272戶，2年來新增近8百戶，「現在的湖子內正如同它的地形般，是嘉義市的金雞母」。

黃敏惠市長強調，隨當地的發展日趨繁榮與人口的持續移入，需要提供更優質的公共設施來滿足民眾各項需求。現今湖子內地區，除了湖內里活動中心，區內各種公共設施，如公園、停車場，也都已陸續開闢，21處的公園、綠地及兒童遊樂場，由建設處負責開闢，預定於今年底完成公39、公43、綠1和綠2等；湖兒1等12處也在進行細部設計中，另外公42、綠4、湖綠4則是先做滯洪設施再來闢建公園；區內共有12個停車場，則由交通處負責，目前已開闢9處停車場，另3處也已發包，即將動工開闢；上述各項公共設施全部開闢完成後，將為市民營造更好的生活環境，這也是市府努力打造嘉義市成為「全齡共享．世代宜居」的具體表現。

▲▼ 嘉義市湖內里活動中心啟用 提供市民更優質的活動新場域 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也提到，環保局在湖子內還打造了一個「綠能永續循環園區」，包括了綠能永續循環中心(即綠能發電廠)、底渣再利用廠、飛灰穩定化物暫存場、資源回收細分類廠、廚餘再利用廠及灰渣掩埋場等六大工程，這些工程都在陸續的施工中，未來就可以建立垃圾自主處理能力，邁向新永續淨零願景。感謝自省轄市時代起、省議員黃永欽以來多位關心湖子內地區發展的人付諸的努力，雖然歷經重重困難，但眾志成城，帶動了地方的發展與建設。未來市府也將持續秉持同樣熱情，跨局處攜手推動城市建設邁步前行。

市府工務處表示，湖內里活動中心之興建經費來源為垃圾焚化廠回饋金，基地座落於公41用地，佔地面積 3,324.42平方公尺(約1,000坪)，以多目標方式興建，共興建2棟建築物，其中A棟為3層樓之建築物，主要為多間不同大小的研習教室使用，另B棟為大型會議室，除里民大型集會使用外，亦可做為避難收容空間，可提供當地居民、社區團體、機關等辦理活動、集會、交誼等公共需求，讓活動中心成為社區多元教學與學習場所。此外，也保留公園綠化功能，透過綠帶、步道等規劃加以串連新舊市鎮。

工務處也提到，本次工程建造金額約6,000萬，由築禾營造公司興建，周育賢建築師事務所設計監造，110年12月開工，112年5月底完工，並於近日完成內部設施。

 
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