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嘉義市打造高齡友善城市　推「強肌健腦」課程協助延緩老化

▲▼ 在「嘉」自主管理慢性病嘉市推高齡「強肌健腦」方案讓長者再次青春！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市高齡「強肌健腦」協助延緩老化 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓嘉義市的長輩們健康樂活、樂齡勇壯，市府衛生局攜手國立中正大學研為嘉義市長者量身打造在地化「社區高齡者健康自主管理整合性照護方案」及「認知與肌力」2項方案，目前已介入6個社區進行12週課程，並培訓了18位專業師資、43位指導員及29位協助員，高達8成學員大讚課程非常滿，日前舉辦「112年整合性預防及延緩失能計畫-新方案研發」成果發表會，由黃敏惠市長為結訓師資頒贈證書，也與長者共同宣讀自主健康管理守則。

▲▼ 在「嘉」自主管理慢性病嘉市推高齡「強肌健腦」方案讓長者再次青春！ 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，感謝中正大學與市府攜手，推動「社區高齡者健康自主管理整合性照護方案」及「認知與肌力」兩項專為在地長者量身打造的模組課程，現已將預防延緩失能課程推廣至51個巷弄長照站及6個失智據點，讓高齡長輩動起來的同時，也更了解如何從飲食、健康習慣培養開始照顧自己。期待大受好評的方案，未來能遍地開花、推廣遍及全市，並於明年受認證成為正式方案讓更多長輩受益。未來，市府也將持續整合相關單位推動友善關懷長者的服務及多元照顧模式，因應現階段高齡社會需求，為超高齡社會預做規劃準備。嘉義市是全台第一個高齡友善城市，營造高齡友善環境，就是對全齡友善的宜居城市，共同打造快樂、健康的「樂齡勇壯城」。

「社區高齡者健康自主管理整合性照護方案」及「認知與肌力」兩項方案教導民眾如何在「嘉」自主管理慢性病，「認知與肌力」方案則鼓勵長者了解健康知識並動起來。參與課程的民眾陳麗華分享，曾動過手術的她以為「休養」就是好好休息、不要動，參與課程後才知道維持肌耐力、吃得均衡的重要，現在的她戒掉高油、高糖飲食，不僅健檢紅字變少，健康的瘦下來也成為最大收獲。今年76歲的周石勇則分享，參與課程後才懂得該如何正確運動，正確保健與飲食原則讓他「再次青春」，體檢年齡年輕了11歲，讓他相當驚喜。

▲▼ 在「嘉」自主管理慢性病嘉市推高齡「強肌健腦」方案讓長者再次青春！ 。（圖／嘉義市政府提供）

市府衛生局表示，嘉義市至今年8月65歲以上人口已超過18%，為因應長者預防及延緩失能照護服務需求持續增加，國民健康署鼓勵各縣市政府發展適合長者需求且具地方特色之整合性照護服務方案，以世界衛生組織(WHO)長者健康整合式評估(ICOPE)為核心之整合性照護服務為架構，包括行動能力、營養不良、認知功能、視力、聽力、憂鬱等6項功能評估，並結合在地社區資源，培訓師資、跨單位連結與轉介，早期發現長者功能衰退，以延緩衰弱與失能。

衛生局表示，「社區高齡者健康自主管理整合性照護方案」是委託中正大學成人及繼續教育學系陳毓璟教授承接，「許多社區長輩看醫生吃了一輩子的藥，還搞不清楚如何照顧自己」陳毓璟教授語重心長地說，這也是她推出此方案的起心動念，方案有四大特色，包含:「認知促進」、「肌力強化」、「社會參與」及「健康自主管理」，發展適合嘉義市長者需求且具地方特色之「社區高齡者健康自主管理」整合性照護服務方案。一方面賦能高齡者本身的健康自我照顧能力，另一方面鼓勵退休的醫護專業人員加入高齡者健康教育的行列，並且提升社區據點服務員協助高齡者預防及延緩失能之整體照護品質。

衛生局也說明，「認知與肌力」方案模組由國立中正大學運動競技學系李淑芳教授承接，方案有三大特色，包含:結合ICOPE發掘長輩問題，搭配彈力球訓練帶領長輩從事有效的肌力運動，提升長輩的穩定度、肌耐力、順發力，同時結合認知訓練，藉由記憶遊戲、協調運動、複雜動作練習等，提高認知功能(記憶力、專注力、執行功能)。李淑芳教授表示，從體適能檢測研究數據發現嘉義市長輩動態敏捷及心肺功能較佳，但靜態平衡及握力相對較為不足，因此在課程中搭配彈力球訓練強化肌力，而且女性學員多於男性，鼓勵女力們發揮影響力號召更多男性加入。

 
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嘉義市強肌健腦延緩老化

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