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爭取6億改善嘉義市電線電纜及用水建設　王美惠獲王美花大力支持

▲▼ 王美惠再公佈政績爭取6億升級民生基礎建設 王美花允諾大力支持 。（圖／立法委員王美惠辦公室提供）

▲▼ 王美惠爭取6億升級民生基礎建設 ，經濟部長王美花允諾大力支持 。（圖／立法委員王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠今（30）日邀請立法院經濟委員會至嘉義考察，經濟部長王美花、立委陳明文、蔡易餘也特別抽空出席，一同視察包括台電公司、台灣自來水公司與中油煉製研究所。王美惠表示，近年來中央積極更新嘉義市民生建設，包括編列3億3千萬元進行電線電纜地下化、挹注3億元汰換自來水老舊管線，以及智慧能源示範場域，透過基礎設施升級，讓嘉義近一步提升經濟實力。

▲▼ 王美惠再公佈政績爭取6億升級民生基礎建設 王美花允諾大力支持 。（圖／立法委員王美惠辦公室提供）

考察首站來到台電公司，聽取電纜地下化進度及規劃，王美惠表示，目前嘉義市區地下化比例已達66.2% ，這3年來中央與市府持續合作，已編列3億3千萬元將嘉義市電線電纜地下化，不僅可以美化市容，更可提升地方交通便利與供電品質。

▲▼ 王美惠再公佈政績爭取6億升級民生基礎建設 王美花允諾大力支持 。（圖／立法委員王美惠辦公室提供）

台灣自來水公司隨後說明，了解嘉義地區自來水老舊管線汰換情況及降低漏水率執行成果，王美惠說，這4年來，中央積極提升嘉義市的民生建設品質，嘉義市水管長度總長為1077公里，而超過40年以上的老舊管線仍有143公里，30年以上管線則有192公里，而水管老舊恐漏水、水壓不足，都將直接影響居民用水，因此中央近3年挹注3億元來汰換管線，解決鄉親們的民生問題。

▲▼ 王美惠再公佈政績爭取6億升級民生基礎建設 王美花允諾大力支持 。（圖／立法委員王美惠辦公室提供）

王美花部長也當場表示，感謝王美惠委員平日協助相關單位的工程施作協調。不管是在水管汰換工程，或是電纜地下化改善，一定會讓民眾感到不便，感謝美惠委員在地方上的協助，做為政府與鄉親之間的橋樑，讓工程順利完成。王美花部長也在會議中當場承諾，對於未來嘉義市相關建設，一定會大力支持，並加速完成。

而最後一站來到中油煉製研究所，參觀智慧能源示範場域，了解油轉電與低碳循環能源應用，著重於創能、儲能、用能與智能，對此王美惠表示，看到國家在能源研究與開發創新成果，也探討未來能源科技的發展方向，不僅要有效降低能源損耗，還要能減少建置成本，為油轉電提供落地方案。
王美惠指出，也感謝市政府的協助，包括電線電纜地下化與汰換自來水老舊管線等，都是能讓鄉親們感受生活品質提升的民生基礎建設，也希望中央能降低縣市政府的自籌款的部份，讓嘉義市透過基礎設施升級，再提升民生及經濟實力。

 
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