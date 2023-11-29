嘉義市家庭照顧者名人開講　吳若權分享長照歷程

▲嘉義市家庭照顧者名人開講~邀請作家吳若權分享長照歷程 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為使市民朋友更認識家庭照顧者，嘉義市長期照顧管理中心辦理「嘉家共照 義啟幸福」名人開講講座，邀請作家吳若權於嘉義基督教醫院路加堂國際會議廳講述自己作為家庭照顧者26年來的親身經歷，現場有400多位民眾共同共襄盛舉，衛生局長廖育瑋也代表黃敏惠市長出席，共同聆聽、參與，給予家庭照顧者充滿愛的關懷與鼓勵，現場氣氛溫馨。

衛生局長廖育瑋表示，嘉義市政府衛生局與長照中心於11月陸續舉辦如家庭照顧者野餐日、喘息之旅等多樣化的活動，期待在帶給家庭照顧者療癒時間的同時，也呼籲民眾共同關心家庭照顧者，不讓辛勞的家庭照護者感覺是孤軍奮戰。嘉義市現已成立5處家庭照顧者支持據點，目前服務373人/6,010人次，辦理各項紓壓課程、情緒支持團體、心理諮商等多元的照顧者服務，藉由這些課程及活動關懷及支持照顧者，增加照顧者自我情緒調節的能力。

▲嘉義市衛生局長廖育瑋 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，嘉義市長照中心結合社區網絡與嘉義市店家攜手合作成立「家庭照顧者微笑商店」現已有43家，型態更是多元豐富有美髮、餐飲、舒壓按摩甚至是旅遊業，提供家庭照顧者轉換心情的空間。希望家庭照顧者能夠多加善用長照資源，將專業人員當作照顧夥伴，有任何需求，不要自己扛著，請撥打長照專線1966，長照中心會有專人提供諮詢服務及資源連結。

最後，廖育瑋局長也感謝吳若權作家，來到嘉義市分享自身經驗，在照顧長輩的路上，家庭照顧者必須同時扛起經濟與照顧的雙重責任，面對這麼多挑戰與壓力，如何學會與自己相處是很重要的議題。期望透過吳若權作家自身經歷過的照顧困難分享，鼓勵家庭照顧者學習時間管理，「照顧有邊界，生命有出口」的目標，期望每個家庭照顧者在照顧的路上一起幸福。

作家吳若權講座中分享他長達26年親身照護母親的經驗，歸納出長照家庭最常面臨「醫療、照護、人力、時間」等4大課題。吳若權說，長照是一門漫長的學習與功課，舉凡疾病相關的醫療、養生資訊，還有各種醫療選擇與評估，時時要自己做決定，過程中時常帶給家庭照顧者沉重的壓力與心情的衝擊。學習如何「放下」，並適度規畫家庭照顧者的休息空間，透過生活空間與思考的轉換，讓照顧者再充電與轉念是長照過程中必須學習的課題。

今年中華民國家庭照顧者關懷總會辦理互助喘息試辦計畫，僅選擇2個縣市參加，而本市是其中合作縣市之一，並共同推出創新「互助喘息」服務。這次的講座也特別邀請該計畫主持人陳正芬教授，她表示「互助喘息」由1名照顧服務員搭配1名照顧志工（家庭照顧者），共同照顧4至6名失能、失智或身心障礙者，照服員負責身體照顧、活動帶領，照顧志工負責安全看視、活動助理。照顧者當1天志工可換2天喘息。

目前嘉義市有「幸福樹日照中心」、「厚福花甲食堂」2處試辦點提供服務，其中厚福花甲食堂的林玉琴所長也到現場分享經驗，她表示為提供照顧者及家庭有更好的生活品質，減輕照顧壓力，家庭照顧者彼此互助、輪流休息，也能認識更多照顧好朋友。

長照中心再次呼籲，有需求的市民朋友們，可就近尋求本市家庭照顧者支持據點，除了1966也可善用免費專線0800-50-7272(台語:有你，真好真好)及時給予家庭照顧者心理支持，提供照顧者相關諮詢、轉介以減輕家庭照顧者身心壓力與負擔，避免家庭照顧功能瓦解。