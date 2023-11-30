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國民黨嘉義市立委參選人張秀華　轟王美花開建設支票配合作秀

▲▼ 國民黨嘉義市立委參選人張秀華抨擊經濟部長王美花南下嘉義市配合作秀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 國民黨嘉義市立委參選人張秀華抨擊經濟部長王美花南下嘉義市配合作秀。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟部長王美花30日南下嘉義會勘台電、台水、中油等基礎設施，國民黨籍立委候選人張秀華表示，非常歡迎各部會首長來嘉義市，但不要到了選舉才來亂開支票，張更直指嘉義市前瞻計畫核定補助款全國最後一名，叫市民情何以堪！！

▲▼ 國民黨嘉義市立委參選人張秀華抨擊經濟部長王美花南下嘉義市配合作秀。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美花30日南下嘉義視察台電電纜地下化進度與規劃、台水自來水老舊管線汰換及中油智慧能源示範場域，了解油轉電與低碳循環能源應用等民生基礎設施。

張秀華表示，嘉義市民厭倦中央官員選舉前夕才下鄉關心民瘼，更厭倦不會爭取預算、只會挺萊豬、阻擋疫苗的現任立委，選前才頻頻邀請部會首長下鄉視察地方建設，亂開建設支票。

張秀華更質疑，吳鳳南、北路是嘉義市重要交通要道，電纜地下化講多少年了，市郊下埤路已完成道路開闢15年，也尚未完成電纜地下化，呼籲不要過度美化數字來欺騙嘉義市民。

另外，去年八月，嘉義市保生、北新、新厝、湖邊等四里共1,500戶民宅，民眾反應水質異味，雖當晚緊急恢復供水，但許多商家與民宅擔心水質危害健康，自費數千元清洗水塔、更換濾心，但事後台電僅補助每戶約2度水費約14元，「王美花部長，您覺得合理嗎？」

張秀華強調，非常歡迎各部會首長來嘉義市，但不要為了選舉才來亂開支票，市民眼睛是雪亮的，不給力的部長、不適任的作秀立委終將被市民唾棄。

 
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