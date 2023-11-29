嘉義市推廣食農教育　跨單位合作成立食農教育推動會





▲嘉義市政府跨單位合作 ，成立食農教育推動會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《食農教育法」在民國111年5月公布，賦予食農教育正式的法源依據，嘉義市政府於《食農教育法》施行後，旋即由各局處規畫執行一系列食農教育活動。由黃敏惠市長召集專家、學者、產業團體代表及相關局處組成，共同成立「嘉義市食農教育推動會」，討論嘉義市112-116年食農教育推展目標，亦審議「嘉義市第一期食農教育推動計畫草案」，結合產官學研力量跨局處共商，更加完善嘉義市食農教育執行政策。

市長黃敏惠表示，食農教育近年來逐漸受到政府、學校、社區組織、農會、團體等重視，各自以多元的方式推動食農教育。市府團隊更是不遺餘力，透過橫向串聯以及垂直整合，訂定屬於嘉義市的食農教育推動計畫。為持續推動食農教育，強化飲食與農業的鏈結，今年起全市國中小學學校午餐採用幸福嘉義米，在促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，以此支持在地農業及國產優質米糧的同時，也讓食農教育「地產地消」、「食在地吃當季」在嘉義扎根，讓珍惜食物觀念深植學童心中。與此同時，也減少了「碳足跡」和「碳排放」，縮短消費者與食物之間的距離，並促進食物與農業系統永續運作。

黃敏惠說，雲嘉南是臺灣的穀倉，嘉義市正位於在雲嘉南區域的中心，嘉義很早就由農試所及多個實驗單位共同研發不同品種稻米，去年起提供孩子午膳吃臺農82號幸福嘉義米，便廣獲好評。相信未來在食農教育推動會的成立後，市府與在地企業與民間團體等相關單位的協力合作下，嘉義市朝向全齡食育的健康城市邁進的步伐將更平穩堅定。

市府建設處表示，今年研訂「嘉義市第一期食農教育推動計畫草案」是將各局處所推展食農教育重點工作項目集結，經過多次研議彙整後，更加完善未來嘉義市食農教育計畫的推動。草案經由委員討論修正後，函送農業部；該推動計畫草案除將提倡食農教育、食品安全及永續耕作輔導等因應作為，期許市民、在地企業與民間團體等相關各方應通力協作，一起打造嘉義市成為全齡食育的健康城市。