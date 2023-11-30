NSO傳遞古典之聲 小提琴家五明佳廉、拉縴人合唱團攜手

▲NSO音樂總監準．馬寇爾與新生代小提琴家五明佳廉，排練莫札特第三號G大調小提琴協奏曲，作品216 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導



12月2日登場的NSO《世紀傳承》音樂會，NSO音樂總監準．馬寇爾將與新生代小提琴家五明佳廉，攜手呈現莫札特第三號G大調小提琴協奏曲，作品216；下半場則是音樂總監準．馬寇爾與NSO，以及拉縴人合唱團共同演繹貝多芬第九號交響曲《合唱》，作品125。本場亦將世界首演樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」計畫的作品－王柏婷：《山祭》。

NSO音樂總監準．馬寇爾表示：「協奏曲向來為人們所喜愛，在時間的綿延與堆疊下，小提琴協奏曲有了多種樣貌，不論是指揮、獨奏、樂團、或者是觀眾，作為在個人與團體間對話的音樂形式，協奏曲讓我們有機會接觸獨立於群體的明星；馬勒所說的「一首交響曲便是一個世界」，協奏曲也是如此，絕對是大家矚目與期待的焦點。」

莫札特第三號協奏曲演出頻率雖不若第四與第五號，但具有洛可可古典風格的迷人精巧，在莫札特筆下，小提琴獨奏如同歌者，總是弓動著歌詠般聲線，在獨奏與協奏中，並非純然的對立抗衡，而更似角色間戲劇性的對話。

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小提琴家五明佳廉說：「莫札特的音樂始終以愛為核心主題，是一種讓每個人都感受到和諧與歸屬感的愛，而這首莫札特第三號小提琴協奏曲對我來說，代表著童年的純淨與記憶。」



五明佳廉也致力於演出現代作品，曾與匹茲堡交響樂團世界首演薩米・穆薩(Samy Moussa)的小提琴協奏曲《Adrano》，與美國國家交響樂團首演馬堤亞斯•平徹爾(Matthias Pintscher)的第二號協奏曲《Mar’eh》。2018年5月，與芝加哥交響樂團及埃薩-佩卡•薩洛寧(Esa-Pekka Salonen)首演塞繆爾．亞當斯(Samuel Adams)的室內樂協奏曲，2024年2月將與達拉斯交響樂團世界首演奚望(Xi Wang)的《2020年，寫給小號和小提琴的協奏曲》。



下半場的貝多芬第九號交響曲，是歲末年終在全球各地音樂廳演出的熱門曲目；這部有著世界和平、四海之內皆兄弟寓意的作品，在1989年拆除柏林圍牆儀式時，即選擇了此曲；第四樂章《致歡樂》（An die Freude）對於大同世界的謳歌，更成為後來的「歐盟之歌」。

藝術總監準‧馬寇爾說：「貝多芬想將席勒的詩作《致歡樂》放入音樂醞釀很久，希望透過音樂將德文詩作分享給世界，而其中最重要的一句話就是「四海之內皆兄弟」，我們不分彼此皆為一體，希望藉此信念讓世界變得更好。此曲大家總會想到非常輝煌的第四樂章，而我覺得第一到第三樂章就像人們在黑暗中努力奮鬥的過程，經過重重困難才抵達到第四樂章的美好未來。我認為這首作品對臺灣也有著深厚意義，臺灣亦是經歷諸多苦難、黑暗，才走到了今天自由、平等和博愛的社會，所以此曲意義非凡。」



本次場音樂會，還將首演樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」《山祭》，是作曲家王柏婷以「萬物皆有靈」的理念作為發想，描述對山中祭典的想像，以透過拱形的音型以及滑音的素材表現綿延的山丘，透過各種聲響體現山中神靈的樣貌，樂曲中表現出從「靜」到「動」，以及「遠」到「近」的過程。

音樂會資訊：



NSO音樂會《世紀傳承》

Jun Märkl, Karen Gomyo & NSO

2023/12/2 Sat. 19:30 國家音樂廳



指揮/ 準．馬寇爾Jun Märkl, conductor

小提琴/ 五明佳廉Karen Gomyo, violin

女高音/ 郭錦慧Ching-Hui Kuo, soprano

女中音/ 花房英里子Eriko Hanafusa, alto

男高音/ 林健吉Claude Lin, tenor

男低音/ 蔡文浩Wen-Hao Tsai, bass

合唱指導/ 洪晴瀠、朱彥穎、鄭逸伸Ching-Ying Hung, Yen-Yin Chu, & Yi-Shen Cheng, chorus master

拉縴人男聲合唱團Taipei Male Choir

拉縴人青年合唱團Taipei Youth Choir

拉縴人藝象女聲合唱團Taipei Arts Female Choir

東吳校友合唱團Soochow University Alumni Chorus





王柏婷:《山祭》樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」，世界首演）＊樂無界計畫為台積電文教基金會、國家交響樂團、國立臺北藝術大學共同合作

Po-ting Wang: Mountain Ritual (One-minute Symphony Project)

莫札特: 第三號G大調小提琴協奏曲，作品216

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No.3 in G major, K.216

貝多芬: 第九號交響曲

Ludwig van Beethoven: Symphony No.9 in D minor, Op.125