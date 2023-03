旅德指揮家林勤超攜手鋼琴家安德烈古寧演出

▲指揮林勤超與樂團排練 。(圖/NSO提供)

知名旅德指揮家林勤超將攜手鋼琴家安德烈‧古寧(Andrey Gugnin)、與NSO於3月10日晚上在國家音樂廳,共同演出拉赫瑪尼諾夫D小調第三號鋼琴協奏曲,林勤超也將帶領樂團呈現三首法國作曲家的精彩作品:布朗惹《春天的清晨》、歐內格《橄欖球》、浦朗克《牡鹿》組曲,同時還將首演陳經慈於樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」的創作《水的樣態》。



出身臺東市的旅德指揮家林勤超,2016-2018年曾任德國邁寧根劇院首席駐院指揮;2018-2022年則擔任德國雷根斯堡劇院(Theater Regensburg)暨雷根斯堡愛樂樂團音樂總監;於德國邁寧根劇院駐團期間更參與及指揮多部歌劇和芭雷舞製作,而2023年九月起則將再次聘於德國邁寧根劇院(Meininger Staatstheater)並擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職。

此次首度來台的鋼琴家安德烈‧古寧2020年以(蕭斯塔科維契: 24首鋼琴前奏曲與兩首鋼琴奏鳴曲)(Shostakovich: 24 Preludes - Piano Sonatas 1 & 2 (Hyperion))榮獲BBC音樂雜誌獎的樂器獎。自2016年贏得極具聲望的澳洲雪梨國際鋼琴大賽後,古寧持續精進,受邀至眾多享譽國際的交響樂團客席演出,在音樂會演出和錄音都展現了他充滿熱誠的音樂詮釋。



音樂會上半場指揮家林勤超將與鋼琴家安德烈‧古寧,及樂團演出拉赫瑪尼諾夫D小調第三號鋼琴協奏曲,作品30。具有廣闊音樂妙思的第三鋼琴協奏曲,旋律優美且宏大,本作品向來以超高難度見稱,不論是彈奏技巧上、對樂句精準的掌控力或音樂中情感的詮釋,對獨奏家來說都是巨大的挑戰!



音樂會下半場,指揮家林勤超將帶領樂團呈現三位法國作曲家精彩作品,布朗惹《春天的清晨》、歐內格《橄欖球》及浦朗克《牡鹿》組曲,作品36b。《春天的清晨》是法國第一位榮獲羅馬大獎殊榮的女作曲家莉莉.布朗惹辭世之作,本曲融合了法國印象樂派豐富多彩的和聲,伴隨著管絃樂不同音色的質感變化,將春天清晨裡的光采與豐盈活力盡收曲內;歐內格雖被列入法國六人組,但其實是出生於瑞士的音樂家,他於巴黎音樂學院求學後,此生就以巴黎為他主要的創作與居住地,跨文化背景也造就出他多彩的創作靈感。1928年完成的《橄欖球》出自他最廣為人知的「太平洋二三一」交響樂章中的第二號,歐內格將英式橄欖球比賽轉化為音符,運用器樂層層堆疊的聲響及織度,營造出球賽時對立隊伍間於球場上,雙方奔馳步伐中的激烈速度感;而浦朗克《牡鹿》組曲,作品36b,原為1924年浦朗克應芭蕾舞團經理人謝爾蓋·佳吉列夫邀請為芭蕾舞劇《牡鹿》所創作之配樂,直到1948年浦朗克才從芭蕾舞作中擷取五段精彩音樂,重新集結成本次將演出的《牡鹿》組曲。

NSO協同指揮吳曜宇近日於NSO愛樂實驗室Podcast專訪時說道:「法國那個時代的音樂,是走向很精緻的路線,尤其當時是室內樂的黃金年代,而莉莉.布朗惹音樂就是最能代表這個特點的作曲家,她音樂中的氛圍及其精緻的程度,我覺得幾乎可以說是那個年代法國音樂的濃縮精華;歐內格《橄欖球》中交錯的音樂織度與動態速度感,會讓人很難想像當時法國那個年代會出現這樣獨特的作品;浦朗克的音樂聽起來就是很自由,他總是能把乍聽之下不協和的調式、看似矛盾的元素都完美的融合在一起,這三位作曲家的作品,絕對值得一聽!」





2023 03.10 Fri.19:30 國家音樂廳

NSO《晨光幻境》

Andrey Gugnin & NSO



指揮/林勤超 Chin-Chao Lin, conductor

鋼琴/安德烈.古寧 Andrey Gugnin, piano



陳經慈:《水的樣態》(樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」,世界首演)

*樂無界計畫為台積電文教基金會、國家交響樂團、臺北藝術大學共同合作

Ching-Tzu Chen: Variations of Water (One-minute Symphony Project, world premiere)* This project is cooperated by TSMC Education and Culture Foundation, NSO and TNUA.

拉赫瑪尼諾夫:D小調第三號鋼琴協奏曲,作品30

Sergei Rachmaninoff : Piano Concerto No.3 in D minor, Op.30

布朗惹:《春天的清晨》

Lili Boulanger: D'un matin de printemps

歐內格:《橄欖球》

Arthur Honegger: Rugby

浦朗克:《牡鹿》組曲,作品36b

Francis Poulenc : Les biches Suite, FP 36b

演前導聆

主講人:吳曜宇(NSO協同指揮)

時間:2023年3月10日 星期五 19:00−19:20(18:50一號門驗票入場 )

地點:國家音樂廳大廳