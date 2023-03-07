旅德指揮家林勤超攜手鋼琴家安德烈古寧演出

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旅德指揮家林勤超 攜手鋼琴家安德烈古寧演出

▲指揮林勤超與樂團排練 。（圖／NSO提供）▲指揮林勤超與樂團排練 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

知名旅德指揮家林勤超將攜手鋼琴家安德烈‧古寧（Andrey Gugnin）、與NSO於3月10日晚上在國家音樂廳，共同演出拉赫瑪尼諾夫D小調第三號鋼琴協奏曲，林勤超也將帶領樂團呈現三首法國作曲家的精彩作品：布朗惹《春天的清晨》、歐內格《橄欖球》、浦朗克《牡鹿》組曲，同時還將首演陳經慈於樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」的創作《水的樣態》。

出身臺東市的旅德指揮家林勤超，2016-2018年曾任德國邁寧根劇院首席駐院指揮；2018-2022年則擔任德國雷根斯堡劇院(Theater Regensburg)暨雷根斯堡愛樂樂團音樂總監；於德國邁寧根劇院駐團期間更參與及指揮多部歌劇和芭雷舞製作，而2023年九月起則將再次聘於德國邁寧根劇院(Meininger Staatstheater)並擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職。

此次首度來台的鋼琴家安德烈‧古寧2020年以（蕭斯塔科維契: 24首鋼琴前奏曲與兩首鋼琴奏鳴曲）(Shostakovich: 24 Preludes - Piano Sonatas 1 & 2 (Hyperion))榮獲BBC音樂雜誌獎的樂器獎。自2016年贏得極具聲望的澳洲雪梨國際鋼琴大賽後，古寧持續精進，受邀至眾多享譽國際的交響樂團客席演出，在音樂會演出和錄音都展現了他充滿熱誠的音樂詮釋。

音樂會上半場指揮家林勤超將與鋼琴家安德烈‧古寧，及樂團演出拉赫瑪尼諾夫D小調第三號鋼琴協奏曲，作品30。具有廣闊音樂妙思的第三鋼琴協奏曲，旋律優美且宏大，本作品向來以超高難度見稱，不論是彈奏技巧上、對樂句精準的掌控力或音樂中情感的詮釋，對獨奏家來說都是巨大的挑戰！


音樂會下半場，指揮家林勤超將帶領樂團呈現三位法國作曲家精彩作品，布朗惹《春天的清晨》、歐內格《橄欖球》及浦朗克《牡鹿》組曲，作品36b。《春天的清晨》是法國第一位榮獲羅馬大獎殊榮的女作曲家莉莉．布朗惹辭世之作，本曲融合了法國印象樂派豐富多彩的和聲，伴隨著管絃樂不同音色的質感變化，將春天清晨裡的光采與豐盈活力盡收曲內；歐內格雖被列入法國六人組，但其實是出生於瑞士的音樂家，他於巴黎音樂學院求學後，此生就以巴黎為他主要的創作與居住地，跨文化背景也造就出他多彩的創作靈感。1928年完成的《橄欖球》出自他最廣為人知的「太平洋二三一」交響樂章中的第二號，歐內格將英式橄欖球比賽轉化為音符，運用器樂層層堆疊的聲響及織度，營造出球賽時對立隊伍間於球場上，雙方奔馳步伐中的激烈速度感；而浦朗克《牡鹿》組曲，作品36b，原為1924年浦朗克應芭蕾舞團經理人謝爾蓋·佳吉列夫邀請為芭蕾舞劇《牡鹿》所創作之配樂，直到1948年浦朗克才從芭蕾舞作中擷取五段精彩音樂，重新集結成本次將演出的《牡鹿》組曲。

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NSO協同指揮吳曜宇近日於NSO愛樂實驗室Podcast專訪時說道：「法國那個時代的音樂，是走向很精緻的路線，尤其當時是室內樂的黃金年代，而莉莉．布朗惹音樂就是最能代表這個特點的作曲家，她音樂中的氛圍及其精緻的程度，我覺得幾乎可以說是那個年代法國音樂的濃縮精華；歐內格《橄欖球》中交錯的音樂織度與動態速度感，會讓人很難想像當時法國那個年代會出現這樣獨特的作品；浦朗克的音樂聽起來就是很自由，他總是能把乍聽之下不協和的調式、看似矛盾的元素都完美的融合在一起，這三位作曲家的作品，絕對值得一聽！」


2023 03.10 Fri.19:30 國家音樂廳
NSO《晨光幻境》
Andrey Gugnin & NSO

指揮／林勤超 Chin-Chao Lin, conductor
鋼琴／安德烈.古寧 Andrey Gugnin, piano

陳經慈：《水的樣態》（樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」，世界首演）
＊樂無界計畫為台積電文教基金會、國家交響樂團、臺北藝術大學共同合作
Ching-Tzu Chen: Variations of Water (One-minute Symphony Project, world premiere)* This project is cooperated by TSMC Education and Culture Foundation, NSO and TNUA.
拉赫瑪尼諾夫：D小調第三號鋼琴協奏曲，作品30
Sergei Rachmaninoff : Piano Concerto No.3 in D minor, Op.30
布朗惹：《春天的清晨》
Lili Boulanger: D'un matin de printemps
歐內格：《橄欖球》
Arthur Honegger: Rugby
浦朗克：《牡鹿》組曲，作品36b
Francis Poulenc : Les biches Suite, FP 36b
演前導聆
主講人：吳曜宇（NSO協同指揮）
時間：2023年3月10日 星期五 19:00−19:20（18:50一號門驗票入場 ）
地點：國家音樂廳大廳

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